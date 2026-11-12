中国新闻网 2026-11-12 10:42:10

11月10日，国家发展改革委奋进“十五五”系列新闻发布会上的这句话，说到了老百姓的心坎上，引发广泛关注。

“对很多家庭来说，一边要照顾老人、一边要照料孩子，压力实实在在。”

11月10日，国家发展改革委奋进“十五五”系列新闻发布会上的这句话，说到了老百姓的心坎上，引发广泛关注。

三里河注意到，从11月3日至11月11日，国家发展改革委奋进“十五五”系列新闻发布会连开5场，每场主题不同，分别聚焦培育壮大新动能、夯实发展支撑、筑牢安全底座、增进民生福祉和共建“一带一路”。

5场新闻发布会，如同一幅徐徐铺开的路线图，把有关领域在“十五五”时期的工作思路、重点任务和政策安排说得明明白白，释放出鲜明信号。

纵观这5场发布会，所谈到的问题远近结合，既回应当下热点，也布局未来发展。

比如，谈及人工智能对就业的影响，国家发展改革委表示，充分激发人工智能在创造新就业岗位、带动创新创业方面的活力，推动模型训练师、数据标注员等新职业纳入国家职业分类体系。同时，对于人民群众关心的就业替代风险，强化监测预警，加强社保体系同就业结构、工作方式变革的衔接，做好兜底性、普惠性社会保障。

再如，对于着力打造新兴支柱产业，国家发展改革委指出，按照“产业出题、科技答题”思路，谋划和组织实施一批产业创新工程，采取超常规措施，全链条推动重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。

发布会上，透露几个万亿级数据：

到“十五五”末，新兴支柱产业的产值有望翻一番，达到10万亿元以上。

到2030年，我国海洋生产总值预计将突破13万亿元。

预计到“十五五”末，我国流通业整体规模将持续扩大，社会消费品零售总额达到60万亿元左右。

这些数字勾勒出未来五年的增长空间，也是在向市场传递信号，增长潜力大的领域，不妨多关注。

这一系列发布会，不回避谈挑战和困难，也派发定心丸，坚定信心。

比如，今年能不能温暖过冬？国家发展改革委用“今冬供暖季能源供应总体能够满足需求，人民群众温暖过冬有保障”打消公众疑虑。

再如，“十五五”粮食安全有没有保障？要知道，地缘冲突、极端天气等因素冲击可不小。国家发展改革委用“稳、厚、足”三个字定调。

这背后，有坚实的支撑。人均粮食占有量超500公斤，高于世界平均水平和国际公认的粮食安全线。全社会粮食库存消费比，远高于17%—18%的国际粮食安全警戒线，36个大中城市城区成品粮油储备保障能力在15天以上。

没错，手中有粮、心中不慌。

这一系列新闻发布会，既谈“一带一路”等大事，我国已与150多个国家和30多个国际组织签署了共建“一带一路”合作文件，合作伙伴覆盖全球四分之三的国家及主要的国际组织；也关注“一老一小”等民生焦点，送出惠民大礼包。

上不了普高？国家发展改革委说，下一步将继续支持普通高中教学楼、宿舍、食堂、操场等设施建设，改善孩子们的上学条件，增加学位供给能力，因为学位不足而上不了普高的焦虑有望得到进一步缓解。

养老愁、托育难？国家发展改革委称，“一老”方面，重点推进老旧养老机构改造升级和设备更新，推动养老机构护理型床位占比达到73%，扩大医养结合服务供给，提升失能失智老年人的照护能力，缓解养老家庭的后顾之忧；“一小”方面，重点推进实现托育综合服务中心地市级全覆盖，发展托幼一体化服务，鼓励用人单位办托，为有托育需要的家庭提供更多更好选择。

住院病房拥挤？国家发展改革委表示，今年安排中央投资200多亿元，将2万间4人及以上病房改造为2-3人间，持续改善住院环境。

这5场发布会传递清晰信号，既要向着前沿创新，也要守好安全底线；既要推动经济高质量发展，也要让发展成果落到千家万户；既要把自己的事情办好，也愿意和世界谋求共同发展、合作共赢。

“十五五”开局之年，一系列务实部署，紧抓落实，稳定预期，提振信心。

来 源：中国新闻网

原标题： 国家发改委5场发布会稳预期、提信心

本文转自：温州新闻网 66wz.com