全国冬小麦播种过八成 秋冬种进展顺利
中国新闻网 2026-11-12 10:46:47
当前，我国粮食主产区正抢抓农时，加紧推进秋冬种。农业农村部最新农情调度显示，冬小麦播种过八成。
当前，我国粮食主产区正抢抓农时，加紧推进秋冬种。农业农村部最新农情调度显示，冬小麦播种过八成。
秋冬种面积占全年粮食播种面积的近四分之一，主要作物是冬小麦，播种面积和质量关系到明年夏粮产量。在全国最大的冬小麦主产区黄淮海，今年，为应对超强厄尔尼诺可能造成的暖冬，冬小麦播期比常年推迟5到7天，防止冬前旺长。
在安徽亳州，当地投入近5000台高性能播种机，搭载北斗导航系统，实现精准定位，确保播种行距、深度一致，不重播、不漏播，出苗整齐，提高播种质量。
在山东莱西，冬小麦播种面积预计稳定在68万亩以上。今年，当地搭建智慧农业平台，推行线上线下“双线”服务。航测仪提前采集土壤墒情、田间环境等数据，农技专家再针对性给出播种方案，精准反馈给农民。
山东省莱西市农业数字平台负责人 门奕彤：过去种地靠经验估摸，现在多了一份数据支撑，墒情保住了、肥施准了、作业时机踩对了，明年的稳产丰产就有底了。
目前，全国冬小麦主产区墒情适宜，播种质量高，出苗较好。秋冬种进展顺利。
来 源：中国新闻网
原标题： 全国冬小麦播种过八成 秋冬种进展顺利
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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