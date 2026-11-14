温州日报 2026-11-14 08:53:00

11月13日，市委举行“温州讲坛”报告会，邀请中国商业法研究会会长李占国等专家，围绕学习贯彻党的二十届五中全会精神和习近平党建思想、习近平法治思想作专题辅导报告。

温州网讯 11月13日，市委举行“温州讲坛”报告会，邀请中国商业法研究会会长李占国等专家，围绕学习贯彻党的二十届五中全会精神和习近平党建思想、习近平法治思想作专题辅导报告。

省委常委、市委书记张振丰，市领导张文杰、张加波、施艾珠、王军、王琴英、吕伯军等参加。

报告会紧紧围绕党的二十届五中全会精神，深刻阐释了习近平党建思想和习近平法治思想产生的时代背景、核心要义、理论价值与实践伟力，逐条解读习近平党建思想“十四个坚持”的丰富内涵，系统总结五中全会《决定》所体现的法治精神，指导推动全市领导干部进一步学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想的党建篇、法治篇，为打造新时代党建高地和清廉建设高地市域样板、建设更高水平法治温州夯实理论根基。

当前，全市上下正持续兴起学习宣传贯彻党的二十届五中全会精神热潮。与会人员认真聆听了报告会，纷纷表示要一体贯彻落实党的二十届五中全会精神和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，以争当排头兵的高度自觉学懂弄通做实习近平党建思想和习近平法治思想，在学深悟透、笃行实干、服务大局上下功夫，聚焦落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，深入实施市委“1361”思路举措，持之以恒推进全面从严治党，确保高质量完成全年目标任务，以实干实绩交出“十五五”开局高分答卷。

来 源：温州日报

原标题： 市委举行“温州讲坛”报告会 深入学习贯彻党的二十届五中全会精神

记者 郑序

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