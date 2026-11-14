厉娜带火的鸭舌，十根有四根来自温州！

中新社 2026-11-14 09:33:08

据线上服务平台数据显示，10月28日至11月3日，鸭舌相关团购订单量环比暴涨1443%。往年，温州鸭舌的销售旺季集中在12月下旬，跟着年货、跨年宴席的节奏起量，而这一次，热度提前冲进淡季，搅动整个行业。

最近，好像全世界都在吃鸭舌啊，厉娜！

图源：某社交平台

起因是综艺节目《后会友期》中许飞回忆厉娜教她“像吃瓜子一样”吃鸭舌，即使两人后来多年没有联系，许飞依然保留着这个习惯。

节目播出后鸭舌意外走红，网友们纷纷跟风下单，集体“画地为牢”嗦鸭舌，“温州鸭舌”收获一波泼天流量，搜索量一路走高，很多地方的鸭舌都卖断货了。

据线上服务平台数据显示，10月28日至11月3日，鸭舌相关团购订单量环比暴涨1443%。

往年，温州鸭舌的销售旺季集中在12月下旬，跟着年货、跨年宴席的节奏起量，而这一次，热度提前冲进淡季，搅动整个行业。

十根鸭舌四根温州

小吃长成产业“硬菜”

在温州现代菜篮子大南门农贸市场，卤味摊位上，鸭舌被摆在最显眼的位置，红色宣传卡直白标注“综艺同款”。

摊主黄守义在这里经营卤味多年，亲眼见证这波突如其来的热销。“做卤味十几年，从来没见过淡季卖成这样。以前主要是酒店、酒楼来大批量拿货，散客不多。最近不一样，好多年轻人刷到视频专门找来，问的第一句就是是不是综艺里那款鸭舌。”黄守义说，现在一天能卖出近200斤鸭舌，忙到傍晚经常断货，不少客人只能预定隔天取货。

线上订单同样挤爆工厂。温州修文食品大区业务经理王小玲，这段时间几乎天天对接排产、物流和催单客户。“我们预判过美食综艺会带火卤味，但完全没料到增长这么猛。近半个月，我们销量环比涨了三倍。车间卤制、冷却、真空包装流水线连轴转，冷链车装好一车马上发走，国内各地订单源源不断，就连纽约的经销商都卖断货，一直在补货。”

藤桥食品也迎来爆发。11月2日当天，品牌的达人直播销量，相比前一周同日翻了两倍。直播间里，主播拿着鸭舌演示“嗑瓜子式吃法”，弹幕里不断刷“同款下单”。企业市场部负责人潘一杰感慨，这档综艺相当于给温州鸭舌做了一次全民种草。

热度背后，是温州深耕多年的产业底盘。当地鸭舌年产量超1.2万吨，业内素有“十根鸭舌，四根出自温州”的说法。

仅瓯海区，鸭舌相关产业年产值就突破4.5亿元。藤桥一年卖出超2亿根鸭舌，初旭、修文等本土品牌已形成一定规模。

在温州方言中，“舌”读音近“亏”，当地人取吉利寓意，改称鸭舌为“鸭赚”，寄托招财进宝的期许，慢慢形成“无舌不成席”的习俗，喜宴、家宴的冷盘席上，一盘酱香鸭舌必不可少。

跨越百年的舌尖偏爱

从古籍筵席到瓯地卤锅

很多食客以为鸭舌是近代才流行的零食，其实早在清代，古人就已经把鸭舌玩出花样。清代食谱《调鼎集》里，专门记载了白煮、凉拌、糟制、醉制、清炒、鸭舌羹等多种做法。

清宫女官德龄的回忆录里，记录了慈禧对清炖鸭舌的偏爱：这道菜需要鸭舌搭配鸭肉同炖，一碗至少二三十根鸭舌，单独盛在杏黄色大碗中，上桌时摆在近前。一只鸭子仅有一条舌，一碗佳肴，要汇集数十只鸭子，足见这份喜爱。

张爱玲也曾在《谈吃与画饼充饥》里写下童年味觉记忆，念念不忘天津的鸭舌小萝卜汤，形容鸭舌“清腴嫩滑”，还细致记下抽骨头的吃法。金庸、蔡澜等美食爱好者，同样对鸭舌情有独钟。

我们现在熟悉的酱卤鸭舌，是温州卤味师傅慢慢打磨出来的风味。新鲜鸭舌要历经腌制、晾晒、烘蒸、卤汁翻炒多道工序，酱香缓缓渗进肌理。早年在外闯荡的温州商人，常把鸭舌当作家乡伴手礼，送给亲友、生意伙伴，这道味道跟着温州人走向全国各地。

“上世纪80年代之前，鸭舌还只是肉鸭加工的边角废料，大多被丢弃。早年都是小作坊、沿街卤味店手工卤，产量有限，基本只有本地人吃。后来标准化工厂起来，真空包装、冷链成熟，鸭舌才走出温州，卖到全国各地。”温州市政协委员、温州小吃协会会长郑光雨深耕小吃行业多年，亲眼见证温州鸭舌从小摊吃食走向全国货架。

不少人好奇，嗦鸭舌的乐趣到底在哪？和大口啃鸭腿完全不同，鸭舌内部自带细长软骨，属于舌骨装置的一部分，软骨外围包裹着肌肉、脂肪、腺体与结缔组织。它没有大块肉的爽快，乐趣恰恰在于慢慢剥离、细细嗦尝的过程，这也是网友说“像嗑瓜子一样吃鸭舌”的缘由。

值得提醒的是，这份美味暗藏热量陷阱：别看单根鸭舌肉不多，每100克生鲜鸭舌可食部分脂肪约19.7克，热量约245千卡，大致等同于210克熟米饭。市面上酱卤款卤制时额外加糖加油，热量、钠含量更高，适合浅尝解馋，不能真的无节制“嗑”起来。

流量不是终点

把热搜热度，变成长久“留量”

突如其来的流量，是机遇，也是考验。郑光雨在采访中直言：“流量来得猛，接得住才算数。热搜总会过去，能不能留住客人，看企业能不能稳住品质、跟上变化。”

当下温州正在全力申创“世界美食之都”，鸭舌是辨识度最高的美食名片之一，这一轮全网刷屏，恰好为申创工作添了一把旺火。

订单暴增之下，品控是第一道底线。多家企业表示，单子虽多，但卤制时长、灭菌和冷链储运仍严格按照原有标准执行，与此同时，品牌也开始适配年轻消费需求，推出独立小包装、开发清淡、微辣等新口味，适配单人追剧、好友分享的轻场景，跳出过去主打宴席、年货大包装的思路。

“综艺让大家第一次尝温州鸭舌，第一口吃满意，才会再来复购。”潘一杰也提到，鸭舌过去单价偏高，属于小众零食，这次出圈最大的价值，不只是短期销售额上涨，而是让更多年轻人认识温州鸭舌、看见温州这座城市。

热搜终会降温，订单的峰值也会慢慢回落。但如果能借着这一次全网关注，完善产品、培育消费者、打响城市美食品牌，这场流量狂欢，最终会沉淀为温州鸭舌长久的市场竞争力。

一口卤香，一寸匠心。这根出圈的“鸭舌”，承载的不只是温州人的味觉记忆，更是一座城，把一道小吃做成富民大产业的长期坚持。

来 源：中新社

原标题： 厉娜带火的鸭舌，十根有四根来自温州！

作者 周薇

本文转自：温州新闻网 66wz.com