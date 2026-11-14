温州日报 2026-11-14 09:33:09

“不用奔赴上海、杭州，在温州就能吃到多家米其林餐厅招牌菜，体验感很特别。”11月13日，为期三天的2026温州米其林指南美食荟在滨江万象城启幕，闻讯赶来打卡的刘先生连买了好几家餐厅的菜品要带回去尝尝。据悉，这场味觉盛宴免费向市民开放，不用门票、无需预约，只为温州申创世界美食之都再添全新消费场景。

温州网讯 “不用奔赴上海、杭州，在温州就能吃到多家米其林餐厅招牌菜，体验感很特别。”11月13日，为期三天的2026温州米其林指南美食荟在滨江万象城启幕，闻讯赶来打卡的刘先生连买了好几家餐厅的菜品要带回去尝尝。据悉，这场味觉盛宴免费向市民开放，不用门票、无需预约，只为温州申创世界美食之都再添全新消费场景。

本次美食荟活动由温州市商务局、鹿城区人民政府主办，集结全国10家上榜餐厅，菜系版图跨越大江南北，粤潮海味、鲁菜、淮扬菜、摩登中餐、法式料理同台亮相，一口尝遍四方风味。如2026上海米其林一星餐厅喜粤8号（黄浦） 的奶香蟹肉挞酥香软糯，2026汕头米其林指南入选餐厅潮上潮带来地道澄海卤水鹅翼，2026扬州米其林一星餐厅橙园呈上经典淮扬狮子头，2026济南米其林指南入选餐厅鲁菜的沂蒙六味大煎饼还原齐鲁烟火；2026福州米其林指南入选餐厅宣和一味端出福州鱼丸肉燕汤，把闽地鲜味儿带到瓯江岸边；2026杭州米其林指南入选餐厅雷克拉的精致料理，则带来西式烹饪的浪漫表达。甜咸鲜醇各色滋味交织，让温州食客在家门口实现跨城“舌尖旅行”。

漫步现场，香气弥漫，前来寻味的市民食客络绎不绝。移步一旁，金秋美食节同样热闹非凡。如果说2026温州米其林指南美食荟主打跨城星级风味交流，同步举行的金秋美食节则聚焦本土风味与各地地道市井小吃。瓯菜老味道、浙南特色小吃、创意美食依次排布，和2026温州米其林指南美食荟展台精致考究的菜式形成奇妙互补。三天活动每日从上午11点持续至晚间21点，江边两处美食场景相映成趣，点亮温州秋日消费氛围。

据主办方介绍，举办2026温州米其林指南美食荟，是温州培育美食消费IP、丰富城市餐饮供给的重要实践。温州是米其林指南餐厅榜单城市，以本次美食荟为纽带，推动不同地域饮食文化碰撞交融，向外展现温州开放包容的城市气质。未来温州还将持续打造多元化美食活动，厚植餐饮产业土壤，以美食赋能文旅消费，朝着“让世界以美食品味温州，让温州借美食享誉世界”的目标稳步前行。

来 源：温州日报

原标题： 家门口就可体验星级美食！2026温州米其林指南美食荟启幕

记者 张晨 摄影 蒋文广

本文转自：温州新闻网 66wz.com