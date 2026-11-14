温州日报 2026-11-14 09:33:10

顶层设计之下，温州加速落子。7月，东南Token运营中心在温州启动，“词元天下”门户同步上线，温州与中国电信浙江分公司签订战略合作协议，共建辐射浙闽赣的智能算力服务枢纽，努力打造具有全国影响力的数据产业集群，标志着温州正加速抢抓“人工智能”这个未来发展的最大确定性。

温州网讯 一枚词元（Token）有多大？在大模型里，它可能只是半个词；在正泰集团，今年1—6月，这样的词元消耗了1800亿个，约为去年同期的60倍。瑞立集团月使用量150亿个；惠利玛1—10月使用约113亿个，是去年同期的6.9倍。

11月11日，市政府专题研究词元（Token）经济发展工作，这组数字被带到了会上。除了单家企业的用量，全市制造业的词元消耗也在快速攀升，2026年上半年较去年下半年增长2360%。

Token，中文名“词元”，是大模型处理信息的基本单位，可计量、可定价、可交易。今年年初，国家数据局正式确定其中文译名，将其定位为“智能时代的价值锚点”和连接技术供给与商业需求的“结算单位”。

今年5月，词元经济座谈会在北京召开，首次从政府层面提出“词元经济”概念，随后印发《关于推进行业高质量数据集建设行动的实施方案》，将“词元交易”纳入顶层政策设计。10月，《中共中央 国务院关于发展新质生产力的意见》，也把人工智能等未来产业列为布局重点。

顶层设计之下，温州加速落子。7月，东南Token运营中心在温州启动，“词元天下”门户同步上线，温州与中国电信浙江分公司签订战略合作协议，共建辐射浙闽赣的智能算力服务枢纽，努力打造具有全国影响力的数据产业集群，标志着温州正加速抢抓“人工智能”这个未来发展的最大确定性。

支撑来自产业一线。据统计，全市近5000家规上企业已完成数字化2.0改造，建成98个工业互联网平台，梳理出覆盖11个重点制造业的111个标准化AI应用场景，市级数字化服务商资源池已纳入224家企业。电气车间的质检图像、泵阀报价的参数匹配、鞋服的款式设计，过去靠老师傅的经验，如今正被拆解成可持续调用的模型需求。正泰1800亿的词元消耗，就发生在这些具体工序里。

支撑也来自电。温州构建“核风光水蓄氢储”全链条新型能源体系，清洁能源装机占比达45.1%。乐清中国联通万卡算力中心预计12月投产，瑞安绿色低碳五万卡、电信东南十万卡、移动东部五万卡等项目亟待入场。电力、算力、词元，在这座城市被放进同一条链条里谋划。

制度支撑也不能少。中国（温州）数安港集聚生态企业1200多家，上架数据产品超750个，落地17个国家级试点，全面承接数场、可信数据空间、隐私保护计算等6项国家数据基础设施建设先行先试任务。温州也将围绕词元经济出台相关建议文件，为进一步探索Token经济建设路径、方法和步骤提供可遵循规则。

一度电，变成一枚词元；一枚词元，变成一家企业省下的工时、一笔可以持续收费的服务、一个向外输出的产品。从“卖电力”到“卖词元”，温州这笔账，正从纸面算到数据中心，再算到车间里。

记者手记

让每一次调用都变成发展助力

2360%的增长，说明了企业不只是用得多，更有着日益增长的真实需求。

词元是消耗品，消耗完只能再买。但通过消耗，把行业知识做成可复用的智能体，把一次性交付变成按需订阅的服务，再把成熟产品推向国内、海外，就能让产品越成熟，客户越多，成本越摊薄，逐步构建起可持续、高质量的未来图景。

来 源：温州日报

原标题： 一枚词元，如何长成一条产业链？

记者 金帅

本文转自：温州新闻网 66wz.com