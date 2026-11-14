温州日报 2026-11-14 09:33:10

11月13日，温州市财政局人工智能实验室正式揭牌。这个由市财政局联合温州大学、上海国家会计学院共建的政产学研用创新平台，将专职为温州财政科学管理赋能，也标志着温州数智财政建设从单点场景落地迈入体系化升级。

温州网讯 11月13日，温州市财政局人工智能实验室正式揭牌。这个由市财政局联合温州大学、上海国家会计学院共建的政产学研用创新平台，将专职为温州财政科学管理赋能，也标志着温州数智财政建设从单点场景落地迈入体系化升级。

实验室的底气，来自政校两端各展所长：政务实践牵引、高校科研支撑。市财政局与温州大学、上海国家会计学院共同成立联合攻坚团队，围绕财政数智化领域的重点、难点问题“共同解题”，推动技术成果快速转化为可落地的财政业务能力；同时打通人才双向交流渠道，实现科研资源与政务需求的高效对接，打破领域壁垒，形成“科研赋能实践、实践反哺科研”的良性循环。

这场“AI＋财政”的双向奔赴，温州早有铺垫。2025年以来，市财政局抢抓财政部、浙江省财政厅开展财政科学管理试点的机遇，把人工智能请进财政管理的“全链条”，自主打造“财智通”智能化管理平台，为财政科学管理装上“AI大脑”，围绕预算编审、收支运行、财会监督、内部控制、绩效管理、债务研判、惠企服务、工程造价八大领域，搭起“8＋X”场景应用矩阵，让AI在财政业务里正式“上岗”。

上岗一年，成效亮眼：以财会监督场景为例，依托本地化部署的智能体，以每小时600—800条数据的速度全量扫描海量支付数据，审核效率比传统人工快5倍以上；另外，在政策智享场景中，借力“惠企政策直通车”，实现智能问答全域覆盖、边问边办一键直达，答复准确率超90%，让惠企政策一路畅达市场主体。

揭牌只是起点，接下来，市财政局将依托财政人工智能实验室，加快构建“技术研发—场景落地—成果转化—人才培养”一体化的数智财政发展体系，持续丰富“财智通”平台的场景应用，提炼可复制、可推广的建设经验，打造财政部门与高校协同推进智慧财政建设的地方示范样板。

来 源：温州日报

原标题： 温州财政AI实验室揭牌，“财智通”全面上岗财政业务

记者 林迎颖 通讯员 温财

本文转自：温州新闻网 66wz.com