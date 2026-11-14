巨型鱼灯耀塘河
温州日报 2026-11-14 09:33:00
巨型鱼灯耀塘河，夜游梧田赴塘河千年之约！11月13日——15日，巨型鱼灯点亮塘河，梧田老街的夜游开场。现场以非遗鱼灯（其中最大鱼灯长达8米）为引，解锁塘河沉浸式夜游新画卷。活动分流光逐水·鱼跃塘河、鱼灯夜巡·游人同嬉、盛世鱼灯·鱼舞呈祥、星火落桥·冷焰火秀等四个主题，鱼灯摇曳，晚风热闹。
温州网讯 巨型鱼灯耀塘河，夜游梧田赴塘河千年之约！11月13日——15日，巨型鱼灯点亮塘河，梧田老街的夜游开场。现场以非遗鱼灯（其中最大鱼灯长达8米）为引，解锁塘河沉浸式夜游新画卷。活动分流光逐水·鱼跃塘河、鱼灯夜巡·游人同嬉、盛世鱼灯·鱼舞呈祥、星火落桥·冷焰火秀等四个主题，鱼灯摇曳，晚风热闹。
现场以非遗鱼灯为引，解锁塘河沉浸式夜游新画卷。
来 源：温州日报
原标题： 巨型鱼灯耀塘河
记者 蒋文广
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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