温州日报 2026-11-14 09:33:00

巨型鱼灯耀塘河，夜游梧田赴塘河千年之约！11月13日——15日，巨型鱼灯点亮塘河，梧田老街的夜游开场。现场以非遗鱼灯（其中最大鱼灯长达8米）为引，解锁塘河沉浸式夜游新画卷。活动分流光逐水·鱼跃塘河、鱼灯夜巡·游人同嬉、盛世鱼灯·鱼舞呈祥、星火落桥·冷焰火秀等四个主题，鱼灯摇曳，晚风热闹。

温州网讯 巨型鱼灯耀塘河，夜游梧田赴塘河千年之约！11月13日——15日，巨型鱼灯点亮塘河，梧田老街的夜游开场。现场以非遗鱼灯（其中最大鱼灯长达8米）为引，解锁塘河沉浸式夜游新画卷。活动分流光逐水·鱼跃塘河、鱼灯夜巡·游人同嬉、盛世鱼灯·鱼舞呈祥、星火落桥·冷焰火秀等四个主题，鱼灯摇曳，晚风热闹。 现场以非遗鱼灯为引，解锁塘河沉浸式夜游新画卷。 来 源：温州日报 原标题： 巨型鱼灯耀塘河 记者 蒋文广 本文转自：温州新闻网 66wz.com