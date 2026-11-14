温州日报 2026-11-14 10:33:22

11月13日，在鹿城区藤桥镇现代农业综合体智慧方舱内，小朋友们正忙着采收平菇。相较于传统种植大棚，该智慧设施搭载了高精度传感器，能够自动精准调控舱内的温湿度与二氧化碳浓度，彻底打破季节限制，实现全年多季循环栽培。提升了农业产能的同时，也为学生的农田研学提供了生动的“田间课堂”。

温州网讯 昨日，在鹿城区藤桥镇现代农业综合体智慧方舱内，小朋友们正忙着采收平菇。相较于传统种植大棚，该智慧设施搭载了高精度传感器，能够自动精准调控舱内的温湿度与二氧化碳浓度，彻底打破季节限制，实现全年多季循环栽培。提升了农业产能的同时，也为学生的农田研学提供了生动的“田间课堂”。 来 源：温州日报 原标题： 小“方舱” 大“蘑”力 记者 苏巧将 章温曦 摄 本文转自：温州新闻网 66wz.com