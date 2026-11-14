小“方舱” 大“蘑”力
温州日报 2026-11-14 10:33:22
11月13日，在鹿城区藤桥镇现代农业综合体智慧方舱内，小朋友们正忙着采收平菇。相较于传统种植大棚，该智慧设施搭载了高精度传感器，能够自动精准调控舱内的温湿度与二氧化碳浓度，彻底打破季节限制，实现全年多季循环栽培。提升了农业产能的同时，也为学生的农田研学提供了生动的“田间课堂”。
温州网讯 昨日，在鹿城区藤桥镇现代农业综合体智慧方舱内，小朋友们正忙着采收平菇。相较于传统种植大棚，该智慧设施搭载了高精度传感器，能够自动精准调控舱内的温湿度与二氧化碳浓度，彻底打破季节限制，实现全年多季循环栽培。提升了农业产能的同时，也为学生的农田研学提供了生动的“田间课堂”。
来 源：温州日报
原标题： 小“方舱” 大“蘑”力
记者 苏巧将 章温曦 摄
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
温州菜香飘联合国教科文组织总部社会11-13
-
温州县域医疗如何从“往上转”走向“留下来”社会11-13
-
“卡脖路”堵住小区门两年多，怎么解？社会11-13
-
温州又有4名学子保送清北 今年已有9人社会11-13
-
一台自家用的爬楼机 怎样做到了“大家用”？社会11-13
-
鹿西这座晒场“晒”出海岛新风景社会11-13
-
商户轻装入驻！龙湾首个外卖餐饮集聚区建成社会11-13
-
夏秋蔬菜批发均价较往年同期下跌超二成社会11-13
-
返乡摆摊卖咖啡 雁楠公路边记录风物人间的前插画师社会11-13
-
融入专属元素！2026温州马拉松“战服”亮相社会11-13