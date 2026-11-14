全国航标工职业技能大赛总决赛在温州落幕

温州日报 2026-11-14 10:33:23

11月11日至13日，2026年全国行业职业技能竞赛——第十六届全国交通运输行业航标工职业技能大赛全国总决赛在洞头区圆满举办。这是航标工赛项首次纳入全国交通运输行业职业技能大赛序列，来自全国22个省（区、市）及相关单位的78名航标技能精英齐聚海岛同台比武。

温州网讯 11月11日至13日，2026年全国行业职业技能竞赛——第十六届全国交通运输行业航标工职业技能大赛全国总决赛在洞头区圆满举办。这是航标工赛项首次纳入全国交通运输行业职业技能大赛序列，来自全国22个省（区、市）及相关单位的78名航标技能精英齐聚海岛同台比武。

本次大赛由交通运输部、人力资源社会保障部、全国总工会、共青团中央主办，交通运输部职业资格中心、交通运输部科学研究院、中国交通报社有限公司、交通运输部东海航海保障中心承办，交通运输部东海航海保障中心温州航标处、温州市总工会、温州市洞头区人民政府协办。

总决赛采用“理论知识+实操技能”综合考评模式，紧扣实际作业场景和技术标准，设置沿海、内河两大赛项。沿海赛项实操考核涵盖多功能航标配套安装、高风险水域航标配布与推演、海上新业态AIS航标操作；内河赛项实操重点考核无人机应用、常用绳结、航标组装与检查，全面检验航标从业人员理论素养和实战操作水平。

经过2天激烈比拼，各项奖项全部决出。广东省交通运输厅代表队获得沿海组团体一等奖，江西省交通运输厅代表队获得内河组团体一等奖。江西省高等级航道事务中心郑华旺、交通运输部东海航海保障中心福州航标处张培涵、交通运输部东海航海保障中心上海航标处黄金山分获个人第一、二、三名。东海航海保障中心温州航标处、温州市总工会、温州市洞头区人民政府获评贡献单位，交通运输部东海航海保障中心荣获大赛特殊贡献单位。

航标，是江河大海上永不熄灭的灯；航标工，则是航道默默坚守的“点灯人”。赛场之上的每一次精准操作，都是千万航标人守护水上航道、保障水上通航安全的生动缩影。本次赛事，搭建起全国航标技能人才交流展示的平台，以比武促提升、以竞技传匠心，持续营造崇尚技能、精益求精的浓厚氛围，为交通强国、海洋强国建设积蓄人才力量。

来 源：温州日报

原标题： 全国航标工职业技能大赛总决赛在我市落幕

点亮海上航路 比拼工匠本领

记者 郑葵葵 通讯员 腾诚

本文转自：温州新闻网 66wz.com