温州日报 2026-11-14 10:33:23

11月13日，第二十六届乐清模具设备塑料机械展览会正式启幕。展会以智能装备为纽带，畅通上下游供需对接渠道，助力本土制造业朝着数字化、智能化方向加速跃迁。展期将持续至11月15日。

温州网讯 昨日，第二十六届乐清模具设备塑料机械展览会正式启幕。展会以智能装备为纽带，畅通上下游供需对接渠道，助力本土制造业朝着数字化、智能化方向加速跃迁。展期将持续至11月15日。

作为长三角重要制造业高地，乐清精密模具产业底蕴深厚，拥有“中国精密模具生产基地”“中国电子连接器精密模具制造基地”“中国电子元器件生产基地”等多张“国字号”名片，通信连接器、电气电子、精密模具等特色产业集群发展势头强劲。活跃的民营经济催生了大量冲压模具、注塑成型、金属加工、电器制造需求，也为智能装备、工业自动化技术落地生根提供了广阔应用场景。

在热闹的展场内，不少本土装备企业携新品亮相，亮出硬核制造实力。温州文鼎机电设备有限公司带来的全新车铣复合一体机吸引不少客商驻足。该设备可实现车铣一体加工，复杂零部件一次成型、无需二次装夹，还能够加工当下市场热门的液冷接头等工件。据企业负责人余庭意介绍，这款机型上月末刚刚推出，还未正式量产，就已拿下三十余笔订单，企业预计春节前订单将持续饱和。

另一边，创明塑机（浙江）有限公司带来的立式注塑机同样吸睛。相较于过去国产主流油压注塑设备，这款国产化全电注塑机一改以往同类高端设备依赖进口的局面，具备更精密、更节能、更稳定、生产效率更高的优势，代表着国产注塑装备的升级方向。

据了解，本次展会总展出面积超1万平方米，展位约800个。展会紧扣本地产业发展需求，汇聚国内外前沿机床与智能装备技术，集中展出新一代机床设备以及成套智能化解决方案，为企业持续推进“机器换人”、数字化转型升级提供助力。

来 源：温州日报

原标题： 乐清模具设备塑料机械展览会启幕

装备赋能 模启新程

记者 程源

本文转自：温州新闻网 66wz.com