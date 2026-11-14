从服务好莱坞巨头到打通中小创作者出海通道 “版权守门人”阜博“左右开弓”

温州晚报 2026-11-14 10:33:24

阜博集团9月17日在温州发布一站式“AI内容创作+IP资产化全球变现”产业平台SeeBay，目前平台注册用户已突破14万。对深耕数字版权行业二十余年的阜博来说，SeeBay是其“左右开弓”布局的新落点：一边是服务包括好莱坞巨头华纳兄弟、迪士尼、派拉蒙等在内的海外内容方，以及腾讯、字节跳动等国内平台的机构客户基本盘；一边是面向独立创作者、一人公司、小微工作室等创作者的新赛道。两条赛道的交汇点，落在了温州。

SeeBay携手字节跳动旗下火山引擎等推出《奶龙：萌想无限》AI-IP创作挑战赛

位于温州国际云软件谷内的阜博展厅，亮出了硬核技术数据

温州网讯 阜博集团9月17日在温州发布一站式“AI内容创作+IP资产化全球变现”产业平台SeeBay，目前平台注册用户已突破14万。

对深耕数字版权行业二十余年的阜博来说，SeeBay是其“左右开弓”布局的新落点：一边是服务包括好莱坞巨头华纳兄弟、迪士尼、派拉蒙等在内的海外内容方，以及腾讯、字节跳动等国内平台的机构客户基本盘；一边是面向独立创作者、一人公司、小微工作室等创作者的新赛道。两条赛道的交汇点，落在了温州。

让每一个AI创意更有价值

和市面上主流的AI视频生成工具不同，SeeBay从立项开始，就没有走“纯生成工具”的路线。打开SeeBay平台首页，最醒目的是一行加粗大字：让创意更有价值。下方一行小字写着：让每一个AI创意内容，都能创作即确权、确权即保护、保护即变现，四个环节串成一条完整闭环。

阜博集团高级副总裁龚佳俊说：“创作工具只是入口。我们真正做的，是帮创作者把手里的创意，变成能确权、能保护、能持续产生收益的数字内容。”

SeeBay平台前端接入DreamMaker创作系统，创作者可以在站内完成剧本、分镜、视频生成和画面调整。但SeeBay的核心并不止于生成效率，而在于生成之后的链路：作品完成后，系统会通过阜博自研的VDNA影视基因技术，为内容打上独一无二的“数字指纹”，并同步接入版权存证；创作者若要出海，也无需逐一研究海外平台规则或单独对接渠道，内容可直接授权给平台，由阜博运营团队对接YouTube、Facebook等海外主流平台，负责分发、运营和结算，并按约定比例分账。

也就是说，SeeBay打通了“创作生产、内容确权、监测追踪、全球发行到交易变现”的全流程，而数字指纹技术，正是支撑这套体系的核心。龚佳俊说：“微短剧、AI视频的传播周期短，往往一段时间热度就过去了。等人工发现盗版，流量早就被分流干净。依托这套技术，我们最快几小时内就能识别盗版，联动平台下架，把流量‘抢’回来。”

截至目前，SeeBay实名认证率达96%，已有300余名认证“超级创作者”入驻，覆盖AI电影、AI短剧、AI音乐、AI广告、数字艺术、数字人、AI游戏等多个赛道。

从服务巨头到托举中小创作者

SeeBay的底气，来自阜博沉淀了二十多年的业务底盘，这也是“左右开弓”里，先站稳的那一只脚。

2005年，阜博在美国硅谷成立，靠自主研发的数字指纹与数字水印技术切入数字版权赛道。2017年，阜博凭借影视基因数字指纹技术获第69届艾美奖技术与工程奖，华纳兄弟、迪士尼、派拉蒙、Netflix、NBA等全球顶级内容方，先后成了它的客户。进入国内市场后，字节跳动、腾讯、优酷等头部平台也都成了长期合作伙伴。

不少头部平台自身技术储备充足，却依然选择与阜博合作。龚佳俊解释：“平台有天然的竞争边界，只能监测自家站内的内容，无法跨竞品平台开展监测，而阜博作为中立第三方，不受平台身份限制。同时，二十多年持续服务头部客户，让阜博攒下了全球规模领先的正版授权内容数据库，算法经过海量内容反复打磨，识别速度和精度已经过长期实战验证。”

目前，阜博已服务全球400余家头部内容客户，技术服务覆盖国内主流内容平台，这些平台合计月活跃用户规模约28亿，海量数据沉淀构成了其版权识别能力的基础。SeeBay的推出，正是这套能力的开放与下沉。过去主要服务机构客户的技术、渠道和运营体系，现在通过平台接口向中小创作者与创作团队开放。

看好温州文化“新三样”发展潜力

面向创作者的新平台SeeBay为何花落温州？阜博集团业务拓展负责人陈渊洋说：“温州民营经济活跃，中小微工作室、独立创作者数量多，和SeeBay瞄准的OPC（一人公司）、超级个体、小微文创团队的目标用户高度重合。而且，温州是全国首个设立市级人工智能局的城市，当下正全力推进文化‘新三样’高质量发展，从初次对接项目，到升级为共建‘中国（温州）人工智能创意贸易港’，推进节奏非常快。”

陈渊洋是温州人，少年时外出求学，此后辗转德国、美国，在影视制片、数字科技领域深耕十余年，常年在外，一直关注家乡产业发展。“我们阜博集团董事长王扬斌也是温州人。”陈渊洋坦言，故土情结带来天然的亲切感，但项目落地，核心还是看好温州的数字产业和文化“新三样”发展潜力，“温州人敢为天下先的精神，也让我们有信心在这里做成标杆。”

精准匹配的产业生态，让SeeBay落地后迅速找到了本土应用场景。温州梦卜动漫是最早签约的合作方之一，每月向SeeBay平台输送20部以上AI影视剧作品，由阜博团队提供专业的IP版权与海外发行服务，并通过收益分成实现合作共赢。

梦卜动漫总经理韩策说，有了阜博在IP版权与商业化运营方面的专业支持，他们可以更加专注于内容创作，让优质内容更高效地走向国际市场，实现商业价值。

在同一服务网络“左右开弓”

对温州本土产业来说，SeeBay的价值在于补齐了本地文化内容出海的三块短板：版权保护弱、侵权举证难；缺少稳定海外渠道、不熟悉平台规则；中小团队单独出海成本高、风险大。而SeeBay把全球发行网络和版权服务体系开放给中小创作者，让创作者专注内容生产，而确权、监测、发行和结算则由平台完成。

龚佳俊介绍，下一步SeeBay还将搭建IP授权交易市场，创作者可将数字人、IP形象、音乐素材等数字内容上架定价，平台内即可完成合规授权交易。“解决当前AI创作中素材挪用随意、侵权风险突出的行业通病。”

这一方向也与SeeBay现有的版权能力形成衔接。确权之后，创作者不仅能保护内容，也能更清晰地界定资产边界，进而开展交易和商业化。

对阜博而言，“左右开弓”并不只是两条赛道同时推进，更是在同一张版权服务网络中形成协同：一手承接全球头部内容方与平台客户，一手连接温州及全国的中小型制作公司、团队、个人创作者等，把机构级的专业能力开放到更广泛的内容生产一线。

而对温州来说，SeeBay带来的也不只是一个新平台，更是一条把AI创作、版权保护、海外发行和收益结算连接起来的完整链路生态。

来 源：温州晚报

原标题： 从服务好莱坞巨头到打通中小创作者出海通道 “版权守门人”阜博“左右开弓”

记者 陈希茜/文 陈立冲/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com