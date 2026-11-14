永嘉沙头镇村民站在画前大胆解读 13位女性把“生活”搬进画布和乡村

温州晚报 2026-11-14 10:33:24

近日，第三届“拾美”女性艺术家作品展在永嘉县沙头镇北山村北山艺墅开展。13位温州女性创作者以“破界境生”为主题，把综合材料、装置、摄影、拓印等作品搬进乡村别墅。村民站在画前，讲出一段连创作者自己都没想到的解读。

参展人合影

温州网讯 近日，第三届“拾美”女性艺术家作品展在永嘉县沙头镇北山村北山艺墅开展。13位温州女性创作者以“破界境生”为主题，把综合材料、装置、摄影、拓印等作品搬进乡村别墅。村民站在画前，讲出一段连创作者自己都没想到的解读。

划开牛皮纸下的“梦蝶”

“拾美”于2022年创办，两年一届，前两届立足传统国画，向综合材料做跨界探索；今年她们决定彻底“破界”。

步入北山艺墅院门，整个院子的布展没有按美术馆规整的方式排列，有的画立在天井，抬头能看见山；有的挂在窗边，画与树相映。其中，靠院墙最显眼的一幅画，外层裹着灰色牛皮纸，从上到下划开一道口子，撕出参差不齐的毛边，纸边翻卷着，露出里面戴慧的作品《庄周梦蝶》。这是开幕式当天留下的痕迹。那天嘉宾们手执小刀，齐齐划开画框外层的封膜，撕开牛皮纸，下方作品显露出来。戴慧说：“庄周梦蝶喻示物我合一、虚实相生。牛皮纸裹着的是固化的认知、束缚的边界，刀一划开，就是破开自我局限。”

进屋，白墙、轨道射灯看上去像展厅，但房子是别墅的格局，层高不高，楼梯窄，拐角多，走起来不像在美术馆，倒像走进谁家串了个门。入口处有戴慧的装置作品《塑生》，作品上方是两幅画，凑近看是用层层叠叠的塑料丝拼出的花鸟纹样；下方长桌上搁着一块方石，是戴慧在北山村的溪边捡来的，方石上放置着一个3D打印出的扭曲塑料瓶。这件作品源自她早年的钢笔画《美丽的世界·自由的禁锢》，经二次创作、电脑建模，最终用3D打印机完成。

“作品名里那个‘塑’，是塑料的塑。‘生’，源自我的童年。当时我总爱抓虫子养在塑料瓶里，隔着那层透明的壁，我总想知道，瓶里的小虫看外面的花鸟是怎样一番光景。几十年后，我把这个童年的疑问，安放进了这件作品。”

再往里走，迎面一整面墙挂着胡笑玲的《彩色沉积》，射灯一打，丙烯底上的PVC彩片、回收塑料碎片一层压一层，泛着细碎的光。经营装修装潢公司的胡笑玲，平时在工地上跟各种材料打交道，这次把塑料片压进画里，也把生态环保的念头融进了色彩里。

她们把生活搬上画布

13位参展女性中，除戴慧统筹领衔外，还有10位温州本土创作者，外加陈春棉等2位特邀曾参与过前两届“拾美”展览的女艺术家。她们身份各异，但都来自城市，有小学老师、银行职员、生物科技公司负责人、瓯绸非遗传承人，也有退休后重拾画笔的艺术爱好者。

在鹿城农商银行从事审计工作的王佩春，时常需要出差。她把住酒店攒下的一次性浴帽、牙刷、牙膏等贴在温州皮纸上，创作了《月亮与六便士》。“我觉得这幅作品成了我现实与理想之间一座小小的桥，奔波也就显得不那么辛苦了。”

她这次还带来一组《远古的呼唤》，用丙烯、细砂、金银箔作画，金箔背后是她对以打金箔为业、独自养活七个子女的爷爷的致敬。

教了36年小学美术的沙小荷，平日画写实画，这次拿出四幅抽象作品《镜系列》。极简的人物造型浸在蓝色基调里，人脸是模糊的。“画了三十多年写实，这一次我故意把人脸抽离掉。都市里的男男女女，彼此挨得很近，心却隔得远。特征模糊了，看画的人反而更容易照见自己。”她说，孩子们天真、直接、大胆的画法，反倒让她重新思考艺术表达，索性丢开写实。

在上海经营生物科技公司的林珈卉，天天跟农产品、生物课题打交道。她花了一整年收集转基因蔬果和原生蔬果的样本，一一拍成照片，输出在亚克力板上，作品名为《两仪》。她说：“如果观众看完展，去菜场时，看到那个长得丑丑的、带点瑕疵的蔬果，能停下来多想一秒，我的作品就活了。”

瓯绸非遗传承人梅海慧把蚕丝织进画里，丝线在画面上拉出一道又一道曲线，融着太极的静定。

小学老师陈颖用干荷叶、竹篾和丙烯做了《空间休止符》，荷叶是在北山村里采了晒干的，竹篾也是就地取材。蓝色基底像水面，干枯的荷叶贴在上面，像荷塘的时光忽然停住。陈颖说：“我平时教学工作比较忙碌，只能挤出碎片时间进行创作。‘休止符’意为乐曲里的停顿，日子走得太快，我想用这片荷塘的留白，给人留一处能歇脚的地方。”

张雪蕾的《烛照新旧》则用拓印和摄影两种手法，让老物件与当下的影像叠合对话。

走出画室扎根乡镇

“拾美”两个字，暗指十个人。戴慧是一名美术老师，办成人绘画班已有二十多年，学生来自各行各业，有老师、医生、银行职员等。每一届她都从这些学生里精选10名创作者，引导他们跳出传统绘画程式，探索带有当代性的观念表达。她带队伍有个规矩：观念不能雷同，风格不能雷同，形式不能雷同。今年3月她们第一次碰头，定下最初的创作方向，之后每周聚一次，聊想法、试材料、互相看稿，一直磨到9月底作品才定稿。

选在北山艺墅展示不是偶然。这个艺术空间是戴慧的丈夫、画家施晓杰创办的，到今年已经是第七年。施晓杰长期在沙头镇北山村做艺术乡建，让艺术走出画室、扎根乡野。“城里的美术馆非常精致，但我总觉得有些拘谨；而这个院子依山傍水，乡土气息是松的，老房子的呼吸也应和着我们‘破界境生’这四个字。”戴慧说。

展览免费，这里的院门总是敞着，沙头镇一些村民常散步过来看展，看完就走。开幕式那天，不少村民也来了。

有个村民看完一圈后过来跟她说自己没看懂，戴慧觉得这很正常：“艺术家不过是把心里所思所想借材料摆出来罢了，本就不必人人一眼读懂。”

但也有站在画前的观众，结合自己生活经验提出新的解读。有位村民站在沙小荷的作品《镜系列》看了很久，解读：“屋里前面站一个人，里屋站一个人，也不说话，都在忙活自己的事情。”

戴慧把这个解读转达给沙小荷，她愣了一下，笑了：“原来我的画还可以是这个意思。”作品一旦落定，就不再只属于画家。观众带着自己的生活经验站到画前，会给它添上连作者都不曾想到的故事。

本次展览由温州市文联、永嘉县委宣传部指导，温州市美协、永嘉县文联、温州民进开明画院主办，永嘉县美协、鹿城区美协、沙头镇人民政府、楠溪江书画院承办，展览将持续至12月31日。

来 源：温州晚报

原标题： 永嘉沙头镇村民站在画前大胆解读 13位女性把“生活”搬进画布和乡村

记者 陈希茜/文 单晓叶/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com