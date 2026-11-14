温州晚报 2026-11-14 10:33:24

近日，温州网络文学村启动“中中青年文学计划”，面向全国招募青年创作者。报名截止到12月2日，入选者将于12月5日进驻瑞安市平阳坑镇东源村，培训持续至2027年2月2日，食宿和课程全免，培训期间成型的优秀剧本可直接投拍。

温州网讯 近日，温州网络文学村启动“中中青年文学计划”，面向全国招募青年创作者。报名截止到12月2日，入选者将于12月5日进驻瑞安市平阳坑镇东源村，培训持续至2027年2月2日，食宿和课程全免，培训期间成型的优秀剧本可直接投拍。

该计划由浙江省网络作家协会、中共温州市委宣传部、温州市文联指导，温州市网络作家协会、中共瑞安市委宣传部、瑞安市文联支持。凡年满18周岁、有一定创作潜力者均可报名，提交个人简历和一篇近期创作的万字剧本或小说样章即可。

和文学村以往办的写作训练营相比，这次多了一条从选题到投资的链路。作为主办方之一，中中影业曾联合出品电影《惊蛰无声》《维和防暴队》。课程覆盖短剧、AI剧、中长剧和电影剧本创作，邀请业内编剧、导演、制片人和平台编审驻村授课，其间安排学员走进温州本土文化现场采风调研。培训结束后，文学村再提供4个月孵化支持，结业者获颁相关证书，入选创作者按市场标准获得稿酬及署名权。

东源村是列入联合国教科文组织“急需保护的非物质文化遗产名录”的中国活字印刷术唯一活态传承地。2024年，温州网络文学村在这里启动建设，已吸引蒋胜男、善水、浙三爷、那那等网络作家和编剧驻村。近年来，文学村以“以训带创”培育创作者，先后开设AIGC训练营、短剧编剧实战班，累计孵化影视项目48个，培养正式编剧10余名，18部作品实现商业化落地。其中，由文学村担任文学指导的公安题材网络剧《无间罪》上线后登上爱奇艺飙升榜第一；文学村孵化合作方橙橙影业出品的短剧《暗潮涌动》，上线一周播放量破5亿，位居2025年红果短剧年度大赏第二名。

□晚报记者 陈希茜

来 源：温州晚报

原标题： 温州网络文学村启动“青年文学计划” 优秀剧本可直接投拍

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