“公关人”徐亮：“说出去的话都落地了，就不叫吹牛”

温州都市报 2026-11-14 10:33:25

徐亮名头很多，市政协常委以及各种协会会长、秘书长，一张名片纸不够印，但核心名片则是“公关人”。60后的徐亮十七八岁开始步入社会至今，遇见各类人与事，他总能通过“公关”平事儿。他说，公关不是搞关系，是通过有计划、持续的双向沟通，建立和维护组织与各类公众之间的相互理解与信任——这是他1988年在大学课堂上学到的，并学用至今。

温州网讯 11月11日，《温州杨梅酒》团体标准发布，这是继去年《温州老酒汗》团体标准发布后，温州酒类矩阵版图上又一标识的落地。

发布会后，徐亮拿着一叠温州酒业研究资料往桌上一丢，说：“去温州各县（市、区）加上省内有名酒厂调研几十场，总算没白费时间与精力，温州老酒汗系列酒对外新标识雏形有了，接下来就把关质量与推广了。”

2026年，徐亮做过很多事：他想把温州茶与外地茶企联动，想探究温州的海防文化，联合酒类行业与收藏两大协会不定时举办各类展览与活动，并借助浙江政协委员会客厅的平台去全省兄弟城市互相学习，更想把温州这个牌子打响。

徐亮精力旺盛，是许多人的共识。老友们提到他：这人永远能接住别人的话题，并让话题延伸到不同的边界；也有人调侃他什么都懂，无事不知，但在待人接物上，即使是老辣的官员或者市井走卒，也挑不出毛病。

“兄弟”是徐亮的口头禅，是他与人沟通的敲门砖。在他的认知里，多认识人总会多条路；用他的话讲，想结识不同赛道的人与慕强本就是刻在温州人骨子里的。

徐亮名头很多，市政协常委以及各种协会会长、秘书长，一张名片纸不够印，但核心名片则是“公关人”。

60后的徐亮十七八岁开始步入社会至今，遇见各类人与事，他总能通过“公关”平事儿。他说，公关不是搞关系，是通过有计划、持续的双向沟通，建立和维护组织与各类公众之间的相互理解与信任——这是他1988年在大学课堂上学到的，并学用至今。

今天，小毛会客厅邀请徐亮聊聊他的“公关”人生。

93年“鹿城小姐”竞选佳丽

一

1985年，市区人民路上，一小伙跟来寻租的企业主谈价格：“我家三间店面，一间每月三千，不还价。”这小伙就是徐亮。说服企业主租下店面，是徐亮公关人生的起点。

家境优渥的徐亮出手大方，喜欢结交朋友，组织青年交流团建活动、操办聚会也成了日常。那时徐亮在温州橡胶厂上班，枯燥乏味的工作让手头有钱的他生出了些小心思。1988年，温州大学首期公关班招收学员，获知消息的徐亮立马就去报了名，没听几节课就去工商局申请事务所，也就是日后的温州联友公关事务所。

上世纪八十年代，一个年轻人跑工商局办个体户虽不是新鲜事，但成立公关事务所还是让彼时的科长迟疑了一下。科长特意压下徐亮的申请，找他来局里了解缘由。徐亮把从课堂学到的“美国最大的公关公司就是“为美国政府提供公关咨询服务”的故事告知科长，也向科长勾画了公关事务所的未来，并坦言温州应该要有自己的公关团队。就这样，科长被徐亮说服了，签字发证。

徐亮公关班的学弟应继永称他是“温州第一公关先生”，说他做过的许多事都可视为“第一个吃螃蟹”的举动，比如举办温州首场“羽绒杯”雄辩大奖赛，类似后来的辩论赛。后来，徐亮还举办过“鹿城小姐”竞选、“温州小姐”竞选，首届“天府可乐杯”交谊舞大奖赛、首届“逍遥杯”卡拉OK新歌星大赛、柳市电器新产品新技术交流会……温籍歌手白雪参加过1991年温州“小百杯”通俗歌曲卡拉OK大赛并获得冠军。

聊起往事，徐亮笑称已经不记得具体办过哪些赛事与展览，但其中几件还真有点故事可分享。他喜欢看书看报，办雄辩大奖赛起因是第一桥路边书摊上买到一本叫《雄辩术》的书，觉得有意思，寻思找人来大辩一场；鹿城小姐大赛则是他出差青岛，当地正举办模特赛，他就想温州作为改革前沿阵地，也得有这样的比赛，回温后着手落实了，至今那些上台比赛的人与事还在茶余饭后被津津乐道。事实上，“温州小姐”大赛只举办了半程，因政策原因未能实施。徐亮叹口气，这事儿放现在哪叫事，但那个年代没法子。

徐亮说其实后来还办了一场邀请全国冠军小姐汇聚温州的邀请赛，共有二十几个城市的选美冠军小姐参加，这些人都是他一个个去邀请的，尤其是南京小姐，他在人家楼下转悠一天，才找到地址。

一位当年参与过活动的媒体人则说，是徐亮开辟了模特赛道，后来的许多模特大赛都是沿着他的路走下来的。

二

1996年，徐亮登上《温州青年》杂志封面，标题是“‘联友’：温州公关起旋风”。随后，《人民日报》《经济日报》《市场报》先后来温州采访这位“公关”人。

“会来事儿”成了徐亮的标签，一时间各项目、各协会找他合作，请其出谋划策。多年以来，收藏家协会、公关协会、保健营养协会……徐亮几乎把触角伸进了各行各业，他甚至还开过烧烤广场。

媒体人聊起徐亮，直言这人太会制造新闻话题。从瓯窑到瓯塑，从永嘉医派再到温州那些遗落在时间里的老故事、老物件，他会一件一件捡起来摆上台面，就像这次他搞出来的《温州老酒汗》系列——老酒汗在温州本是寻常酒，硬生生被他整了个团体标准出来，还获得批示。

有人调侃徐亮会吹牛，他回应，说出去的话都落地了，就不叫吹牛。2024年由他牵头的《温州老酒汗》矩阵温州酒类标准已出台，并制作一千多块电梯宣传公告栏在各个小区电梯里公告，他说这也是保护温州历史经典产业的一种方式，也让公众知道温州老酒汗的历史。

担任收藏家协会会长，是因他本就喜欢收藏，以前每次出差或离开温州，他总会去收集酒店的火柴盒、火车票、旅游门票、飞机票、房卡、信封等，带有个人印记的东西他都收，连他以前办的个体营业执照还保存完好。

2025年，徐亮组织去绍兴酒厂调研，其间一众人走访了会稽山景区，但很少人发现他在购买门票后，又重新去买了一张不盖戳的景区门票保存留档。徐亮说这是个人习惯。

2007年徐亮成为温州市政协委员后连续任九届、十届政协委员、十一届、十二届政协常委。2018年成立温州第一个委员工作室，后来升为，省政协温州瓯文化会客厅。

参加过徐亮组织的考察的人会发现一件有趣的事儿，本来互不相识的人通过考察开始熟络，徐亮是其中穿针引线的“公关”人，他会快速找到话题让大家融入。

三

徐亮坦言，这种“穿针引线”的公关活儿，说白了就是把人脉、资源和场合串联起来。别人看着琐碎，他却乐此不疲。面子上，兄弟们愿意捧场；骨子里，家人给了底气。事情办成了，大家过来热闹一场，他就像派对组织者一样，成就感油然而生。

熟悉徐亮的人都说，他走到今天这一步是必然的。年少时家里条件好，不用为讨生活发愁，可以按兴趣选方向。成家后，家里由老婆管着，他可以为工作大半个月不回家，全身心扑在事业上。他自己也有赚钱的本事，工资省着花，看到喜欢的东西直接买下。别人还没自行车时，他已经骑过凤凰、飞达；别人骑车时，他已有摩托车、小轿车；别人买BP机时，他拿上了大哥大。上世纪90年代办展销会，一次能赚五万。用他的话说，各种门类、层面的人都见过，甚至北京大腕，他都接触过，大小场面也都经历过。

徐亮对公关的理解或许是：他不用成为主角，身在其中就好。徐亮年轻时喜欢跳舞，站在舞台中央，他觉得非常开心；在公关事业上，他如同一条鲶鱼，发挥着“鲶鱼效应”。

有人建议徐亮写书、办展，他说：“这一件件事儿，对个人来讲确实值得讲一讲，但事情不是还在做吗？”

2026年，徐亮的重点是推广温州老酒汗系列酒：一是做标准；二是推广品牌，履行地理标志注册人的管理职责。他还将继续挖掘温州老酒汗的历史文化。

徐亮每天会手写记录要做的事，做完就划掉；他的公关事业仍在书写新篇章。

来 源：温州都市报

原标题： “公关人”徐亮：“说出去的话都落地了，就不叫吹牛”

记者 小毛 图片由受访者提供

本文转自：温州新闻网 66wz.com