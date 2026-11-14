温州都市报 2026-11-14 10:32:16

秋假来了，有不少家长咨询，“秋假带孩子去青海、云南丽江等高海拔地区旅游，孩子会有高原反应吗？如果遇到了，要怎么处理？”本期，我们请温州市人民医院、温州市妇幼保健院儿科医生跟家长聊聊带娃出发去高海拔地区如何避坑。

温州网讯 秋假来了，有不少家长咨询，“秋假带孩子去青海、云南丽江等高海拔地区旅游，孩子会有高原反应吗？如果遇到了，要怎么处理？”本期，我们请温州市人民医院、温州市妇幼保健院儿科医生跟家长聊聊带娃出发去高海拔地区如何避坑。

近期，温州市人民医院、温州市妇幼保健院儿科接诊一位小患者小伊（化名）。孩子跟父母去玉龙雪山游玩当天就出现发热、咳嗽、呼吸困难，经丽江当地医院胸部CT检查提示“双肺散在斑片状密度增高影”，心急如焚的家长赶紧带孩子赶回温州前往市人民医院儿科就诊。

据接诊医生尤斌介绍，患者虽只有发热、咳嗽的症状，但心功能检查发现存在心肌损害的情况，心脏核磁共振提示心包少量积液。入院经过一系列治疗后,近期治愈出院。

尤斌医生提醒广大家长：带孩子去高海拔地区，绝不是“说走就走的旅行”。

多大的孩子能闯高原？

●3岁以下的婴幼儿，不建议前往海拔3000米以上的地区。一旦发生高原肺水肿或脑水肿，病情进展极快，后果不堪设想。

●3～6岁的孩子，建议谨慎前往。如果一定要去，建议选择海拔3000米以内，且行程尽量宽松。

●6岁以上的孩子，如果身体健康，仍需做好充分准备。

另外，正在感冒、发热、咳嗽；有先天性心脏病、哮喘、癫痫等基础疾病；有严重贫血或近期刚做过手术的孩子，不建议上高原。

孩子高原反应更隐蔽，也更危险！

温州市人民医院、温州市妇幼保健院儿科医生尤斌提醒家长：高反的症状不仅仅只是“头痛、恶心”，在孩子身上，表现往往更隐蔽，如出现异常哭闹、烦躁不安，怎么哄都不行； 精神萎靡、嗜睡，叫不醒或反应迟钝；食欲明显下降、频繁呕吐； 呼吸急促、嘴唇发紫；走路不稳、像喝醉酒一样的症状，就可能是高原反应。

如果孩子同时出现嗜睡、呕吐、走路不稳中的任意两项，需高度警惕高原脑水肿，必须立即下撤到低海拔地区并就医。

出发前，这些准备不能少

出发前带孩子做一次体检，重点查心肺功能。如果有条件，可咨询儿科医生或高原医学门诊。

建议选择海拔较低的中间站停留1～2天，再逐步升高。行程安排要“前松后紧”，前两天不要安排剧烈活动。

药品准备：儿童布洛芬、对乙酰氨基酚：缓解头痛、退热；口服补液盐：呕吐、腹泻时预防脱水；蒙脱石散：保护胃肠道黏膜；儿童晕车药：山路颠簸，晕车会加重高反； 红景天：对儿童的安全性和有效性证据不足，不推荐儿童使用；乙酰唑胺：属于处方药，需医生评估后遵医嘱使用，不要自行给孩子服用。随身设备指夹式血氧仪、便携氧气瓶、氧气袋（应急用）、体温计等。

孩子闯高原，这些坑要避开：

1.到达当天，不要给孩子洗澡，避免受凉引发感冒。感冒在高原极易诱发肺水肿。也不要让孩子跑跳、剧烈玩耍，应安静休息。

2.高原干燥，孩子容易脱水。鼓励少量多次喝温水，并观察尿量是否正常。

3.饮食清淡，七分饱。油腻、过饱会加重消化负担，增加耗氧量。多吃易消化的碳水化合物，如粥、面条。

4.注意保暖，但不要捂得太厚。高原昼夜温差大，采用“洋葱式穿衣法”，方便增减衣物。

5.建议每晚睡前测一次血氧。如果血氧持续低于85%，或孩子精神状态明显变差，需考虑下撤。

来 源：温州都市报

原标题： 秋假可否带孩子去高海拔地区游玩 医生说：“绝不是说走就走的旅行”

记者 林摄尔 通讯员 尤斌

本文转自：温州新闻网 66wz.com