温州都市报 2026-11-14 10:33:03

立冬时节，不少市民有进补的习惯，喜欢自制药酒滋补养生，殊不知自制泡酒若药材配伍不当、原料变质、储存环境不适，会滋生或生成强毒性物质。近日，温州市中西医结合医院急救医学科接诊了一例因饮用自制乌头药酒，导致急性甲醇中毒危重患者，生命岌岌可危。

温州网讯 立冬时节，不少市民有进补的习惯，喜欢自制药酒滋补养生，殊不知自制泡酒若药材配伍不当、原料变质、储存环境不适，会滋生或生成强毒性物质。近日，温州市中西医结合医院急救医学科接诊了一例因饮用自制乌头药酒，导致急性甲醇中毒危重患者，生命岌岌可危。

误饮不明药酒

病情急转直下

李先生（化名）饮用自制药酒后，很快出现恶心、反复呕吐等不适。刚开始，家属以为只是普通醉酒反应，并未第一时间就医，错失早期干预时机。随着时间推移，李先生呕吐症状持续加重，病情急转直下，逐渐出现呼吸费力、口唇发绀，继而陷入深度昏迷。家属立刻将李先生送往温州市中西医结合医院急救医学科救治。

当天接诊的急诊重症团队表示，李先生入院时病情极其危重，意识丧失，呼吸功能严重受损，存在多器官损伤风险，血氧、循环状态危急，医护人员当即实施气管插管，建立人工气道保障通气，完成抢救前置处置后，迅速转入急诊重症监护室（EICU）进行监护治疗。

经检验结果提示，患者体内甲醛毒素水平显著升高。甲醛进入血液循环后，会对肝脏、肾脏、心血管、神经系统造成广泛性损害，短时间内即可诱发多器官功能衰竭，死亡率极高。面对凶险的中毒病情，EICU救治团队争分夺秒制定综合抢救方案：第一时间启动床旁血液透析治疗，通过体外循环持续净化血液，高效清除血液内游离的甲醇毒素，阻断毒素持续浸润损伤重要脏器。医院急诊重症团队争分夺秒开展抢救，采用西医急救联合中医药特色疗法，成功将患者从死亡线上拉回。

不要盲目迷信民间药酒

中毒风险极高

据了解，患者的成功康复是中西医结合诊疗的成果，对患者中毒后“浊毒内蕴、正气耗伤”的中医病机开展辨证论治，针对体内毒素残留、脏腑受损、正气亏虚的状态，为患者量身定制个性化中药汤剂，发挥解毒泄浊、健脾护胃、扶助正气的功效，帮助机体加速代谢残余毒素，减轻中毒带来的机体损伤，促进脏腑机能修复。

温州市中西医结合医院急救医学团队提醒广大市民，不要盲目迷信民间药酒养生的偏方，自制药酒存在极高中毒风险。拒绝饮用来源不明、配方不清的自制药酒，即便是他人赠送的自制药酒也不要随意饮用。饮用可疑酒品后，一旦出现恶心呕吐、头晕头痛、视物模糊、胸闷气促等不适，切勿当成普通醉酒居家观察，应提高警惕，密切观察身体变化；若发生药酒可疑中毒，出现嗜睡、意识昏迷等危重表现，务必立刻送医抢救，就医时留存剩余酒液或酒瓶，方便医生快速判定毒物，切勿自行催吐、服用偏方，避免错失最佳救治时机。

来 源：温州都市报

原标题： 自制药酒养生？太险！一患者因饮自制药酒，导致急性甲醇中毒

记者 林摄尔 通讯员 潘珍 池敏慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com