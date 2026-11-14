温州大典 2026-11-14 11:47:24

北京故宫博物院中，藏着几幅与温州渊源颇深的古画。它们有的出自温州籍画家之手，有的描绘了温州的山水风光，还有的背后藏着温州文人的佳话。

温州自古山清水秀、人杰地灵，不仅孕育出不少文人学者，也走出过许多擅长书画的画家，在中国书画史上留下过清晰而丰富的印记。

北京故宫博物院中，藏着几幅与温州渊源颇深的古画。它们有的出自温州籍画家之手，有的描绘了温州的山水风光，还有的背后藏着温州文人的佳话。

陈居中

《四羊图》

南宋画家陈居中，是温州平阳凤林乡人。嘉泰年间（1201—1204）曾在都城临安（今杭州）从事绘画，擅长画人物、番马和走兽。

陈居中《四羊图》，故宫博物院藏。

故宫博物院藏有陈居中的《四羊图》，是一幅极富生活情趣的小品佳作。画面描绘的是村郊土坡上四只山羊的日常生活，两只小羊兴致勃勃地顶角嬉戏，边上一只毛色略重的老羊准备上前“劝架”，而另一只则站在高处看着它们。左侧的树枝上还站着两只小山雀，仿佛也在吃瓜看戏。

整幅画虽然笔墨不多，但处处透着“动”感，生动传神。小羊跳跃的姿态、老羊收缩的前蹄、竖起的双耳，都刻画得十分真实，是我国历代绘画中画羊的佳制。

王振鹏

《伯牙鼓琴图》

元代温籍画家王振鹏擅长画人物，故宫博物院藏有他的《伯牙鼓琴图》。

王振鹏《伯牙鼓琴图》，故宫博物院藏。

《伯牙鼓琴图》取材春秋时期俞伯牙和钟子期故事。伯牙善鼓琴，钟子期善听，二人因此结为至交。后来钟子期去世，伯牙悲痛欲绝，认为世上再无知音，便碎琴断弦，终身不再弹琴。

《伯牙鼓琴图》画的是伯牙为钟子期弹琴的画面，伯牙长髯及胸，焚香拨弦，神情专注地抚琴，钟子期垂耳倾听，凝神入定，翘起的脚仿佛在打着节拍。他们身后还站着三个侍童，沉浸在悠扬的琴声中。王振鹏运用白描技法，人物的须发和衣纹上略染淡墨，层次丰富，生动入微。

从画上的印章可以看出，《伯牙鼓琴图》在元朝时被鲁国大长公主祥哥剌吉收藏，清初到了收藏家梁清标手里，乾隆时入内府。

叶澄

《雁荡山图》

明代叶澄画的《雁荡山图》是故宫藏品中直接描绘温州地域风光的绘画作品。

叶澄《雁荡山图卷》（局部），故宫博物院藏。

叶澄，字原静，号常山，原籍吴县（今江苏苏州），寓居京师。大概在嘉靖五年，他南下温州，亲身游历了雁荡山，然后用写生的方式，将石门潭、章毅楼、石佛岩、石樑洞、灵风洞、罗汉洞、净明寺、蓼花峰、响岩等胜景一一画入长卷，并用小字标注了景名，描绘了雁荡山奇异、秀美的景色和壮阔气势。

《雁荡山图》长卷高35厘米，长290厘米，画上有叶澄自题“雁荡山图，嘉靖丙戌燕山叶澄作”。清初收藏家梁清标曾评价它：“堪称希世宝。……不啻超出乎唐、宋、元各大家名迹矣。”

陈叔起

《潇湘秋意图》

明代画家陈叔起算是一位“新温州人”。他本是福州人，长年居住在瑞安，和黄淮的父亲黄性交往甚密。嘉靖《瑞安县志》里夸他：“善丹青，作亭台、山水、花果禽鸟，神妙逼真，所施采绚，历久不变。”

陈叔起《潇湘秋意图》，故宫博物院藏。

《潇湘秋意图》是陈叔起存世的唯一作品，现藏故宫博物院，卷首有乾隆皇帝御题的“潇湘秋意”，属于国家一级文物。

这幅画的创作源于陈叔起和黄性的一次聊天。黄性在《题潇湘秋意图后》记载，他觉得“潇湘八景……景自为图，不足以观潇湘之大”，最好能合成一幅大长卷。陈叔起欣然应允，但在画完了八景中的“渔村落照”“江天暮雪”“洞庭秋月”“潇湘夜雨”后就病倒了，于永乐四年（1406）病逝，画卷成了他的遗作。

永乐十年（1412），黄性赴京受诰封“奉政大夫右春坊大学士”并谢恩。黄性在翰林院与明初画家王绂相见，“倾泻如故交”。黄性请王绂为《潇湘秋意图》补绘，王绂续画了“平沙落雁”“远浦归帆”“烟寺晚钟”“山寺晴岚”后四景，让整幅画卷气脉贯通，仿佛出自一人之手。明代瑞安名士季德玑曾赋诗赞叹：“吴头自是陈公写，楚尾王公善继之。”

此外，故宫还藏有元代温州画家周朗的《杜秋图》，以及黄公望（幼年过继平阳黄氏）的《天池石壁图》《丹崖玉树图》《九峰雪霁图》。另有王振鹏《维摩不二图》藏于美国大都会艺术博物馆，《姨母育佛图》藏于美国波士顿美术馆。明代画家谢庭循的《杏园雅集图》藏于美国大都会艺术博物馆，《香山九老图》藏于美国克利夫兰艺术博物馆。

你知道故宫博物院还藏有哪些与温州有关的画卷吗？

来 源：温州大典

原标题： 藏在故宫博物院里的温州画卷

本文转自：温州新闻网 66wz.com