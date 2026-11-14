鹿城发布 2026-11-14 12:46:57

11月13日，鹿城区委理论学习中心组举行学习贯彻党的二十届五中全会精神专题学习会。

11月13日，鹿城区委理论学习中心组举行学习贯彻党的二十届五中全会精神专题学习会。鹿城区委书记张崇波主持会议并讲话，强调要一体贯彻落实党的二十届五中全会精神和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，按照省委市委部署要求，在深学细悟中筑牢根基，在对标落实中找准路径，在践行转化中务求实效，奋力当好学懂弄通做实习近平党建思想的排头兵，加快打造新时代党建高地和清廉建设高地区域样板。

鹿城区领导何占宇、贾焕翔、吴春波、戴冕、俞俊、滕灵辉、叶小剑、王坚、叶恒坚作发言。鹿城区委理论学习中心组其他成员出席会议。

张崇波指出，党的二十届五中全会对持之以恒推进全面从严治党作出战略部署，全会审议通过的《决定》是推进新时代党的建设新的伟大工程的纲领性文件。要深刻把握新时代全面从严治党的伟大成就、习近平党建思想这一理论创新成果的内涵要义、党中央对全面从严治党的形势判断、持之以恒推进全面从严治党的战略任务，锚定“走前列、作示范”的标准定位，坚定扛起“首善之区”使命担当，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，用好“两个结合”的方法路径，以理论创新赋能管党治党，持续提升党建工作的时代性和实效性，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

张崇波强调，要对标增强“争当凝心铸魂排头兵”的政治自觉，推动强党性见忠诚、学思想见真章、严规矩见行动，把政治判断力、政治领悟力、政治执行力转化为挑大梁、当先锋的实际成效。要对标增强“争当护航大局排头兵”的发展自觉，完善党委领导经济工作机制，以党建为统领打通政策落地、要素保障、项目攻坚堵点难点，以高质量党建保障高质量发展。要对标增强“争当干事创业排头兵”的担当自觉，牢固树立“以实干实绩论英雄”导向，切实增强“没有走在前就是风险、就是失职”的争先意识，推动干部能战善战善成。要对标增强“争当亲清有为排头兵”的勤廉自觉，坚持党性党风党纪一体推进、正风肃纪反腐贯通发力，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，常态化整治群众身边不正之风和腐败问题，持续抓好民生领域信访问题化解，不断巩固风清气正、干净干事的良好政治生态。

张崇波强调，要坚持以上率下，做到全面覆盖，强化以学促干，坚持把学习贯彻全会精神同推动中心工作结合起来，全力以赴抓好经济运行、产业转型、改革创新、安全生产、民生保障、文化建设、平安稳定等重点工作落实，确保高质量完成全年经济社会目标任务，努力实现高质量发展和高水平安全良性互动。

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原标题： 区委理论学习中心组举行学习贯彻党的二十届五中全会精神专题学习会

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com