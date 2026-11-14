鹿城区委书记张崇波主持召开区委常委会会议

鹿城发布 2026-11-14 12:46:57

11月13日，鹿城区委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话精神、指示精神等，传达省委书记王浩批示和全省安全生产暗访督导专题会议、市委常委会会议精神等，研究部署鹿城区贯彻落实意见；同时部署民生领域信访问题集中治理等工作。

11月13日，鹿城区委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话精神、指示精神等，传达省委书记王浩批示和全省安全生产暗访督导专题会议、市委常委会会议精神等，研究部署鹿城区贯彻落实意见；同时部署民生领域信访问题集中治理等工作。

鹿城区委书记张崇波主持会议。

会议传达学习习近平总书记在党外人士座谈会上的重要讲话精神。会议指出，要健全全面从严治党，紧扣“十五五”发展，更大力度解决发展治理中的难点堵点问题，切实把全面从严治党制度优势转化为高质量发展胜势。要强化思想政治引领，引导各民主党派、工商联和无党派人士深刻领会把握持之以恒推进全面从严治党的重大意义、指导思想、重大原则、重点任务，不断增进政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。要拓宽参政议政渠道，发挥各民主党派、工商联和无党派人士联系面广、智力密集优势，紧扣管党治党实际积极建言献策。

会议传达学习习近平总书记在参加北京市区人大代表换届选举投票时的重要讲话精神。会议指出，要坚持依法依规，把党的领导贯穿换届工作全过程各环节，确保换届选举工作合法合规、推进有序。要严把选人导向，坚持把政治标准放在首位，把好代表人选政治关、权力关、作风关、廉洁关，确保选出的人大代表充分体现先进性、代表性、广泛性。要严肃换届纪律，强化全过程监督，营造风清气正、平稳有序的换届环境。

会议传达学习习近平总书记对进一步做好黄河保护治理工作作出的重要指示精神。会议指出，要强化系统制度，严格落实河湖长制工作要求，统筹推进水资源、水环境、水生态治理。要加强问题整改，严格落实清单管理、闭环销号，把“回头看”作为常态，以点带面推动问题见底清零，以整改实效促进生态环境持续改善。要筑牢安全屏障，抢抓“六张网”建设机遇，谋划推进重大水利工程补短板、防风险、除隐患，切实提升防灾减灾救灾综合能力。

会议传达贯彻省委书记王浩批示和全省安全生产暗访督导专题会议、市委常委会会议精神，研究部署近期安全生产工作。会议指出，要加强排查整治，用好“3030”隐患闭环管控机制等，坚持依法依规、分层分类推进问题整改，推动标本兼治、常态长效。要强化应急准备，紧盯重点领域，完善预警叫应、快速响应、协同处置机制，备足应急物资和抢险装备。要落实督查责任，严格落实“三管三必须”要求，健全“属地包保、行业牵头、企业主责”工作机制，帮助企业在转型升级中提升安全水平。

会议传达贯彻省委常委、市委书记张振丰在鹿宣讲党的二十届五中全会精神并调研时的讲话精神。会议指出，要持续掀起学习热潮，对照争当凝心铸魂、护航大局、干事创业、亲清有为“四个排头兵”要求，以“走前列、作示范”标准打造新时代党建高地和清廉建设高地区域样板。要确保精神落实落细，紧扣市委做强“一圈一极一中心”、鹿城区委建设“一区三地五城”，在健全基层堡垒、大抓乡村振兴、增进民生发展、发展新质生产力、优化营商环境等方面同步发力。要统筹好发展和安全，既立足当前攻坚冲刺，又着眼长远谋篇布局，谋深谋实重大项目、重大要素、重大平台、重大改革，确保社会面平稳有序，以发展谋划的主动性赢得安全稳定的主动权。

会议听取关于上级民生领域信访问题集中治理工作决战冲刺部署会精神及鹿城区贯彻落实意见的汇报。会议指出，要认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，聚焦重点领域，强化实体化解导向，推动“事心双解”。要优化制度体系，围绕源头预防、多元化解、有序化解，迭代完善基层治理机制，依托“三方议事堂”等协商平台，深度融入“14921”多元解纷体系，推动从“解决一件事”向“治理一类事”延伸。要拧紧责任链条，坚持主动靠前、统筹调度，以信访化解成效度、治理成果可见度、基层群众满意度“三个显著提升”检验工作成色，高水平建设“平安鹿城”“法治鹿城”。

会议听取关于鹿城区全国文明城市创建工作有关情况的汇报。会议指出，要高度重视，围绕提升城市“八化”管理水平要求，推进微改造、精提升，既注重整洁有序，又注重宋韵瓯风和海丝文化的在地表达，让城市管理既有统一标准，又保留市井温度。要从严督查，推动部门协同、街镇联动、社会参与，形成监督合力，用好数字化监管平台，推动问题发现更及时、处置更高效、复核更精准。要加强宣传，依托新时代文明实践中心（所、站）开展文明实践活动，壮大志愿者队伍，发挥“文明微管家”等载体作用，结合红日亭等鹿城公益品牌，浓厚“人人知晓创建、人人支持创建、人人参与创建”的社会氛围，持续擦亮“中国最具幸福感城区”成色。

来 源：鹿城发布

原标题： 张崇波主持召开区委常委会会议

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com