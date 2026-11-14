瓯海发布 2026-11-14 12:46:57

11月13日，瓯海区委理论学习中心组举行学习贯彻党的二十届五中全会精神专题学习会。

11月13日，瓯海区委理论学习中心组举行学习贯彻党的二十届五中全会精神专题学习会。瓯海区委书记刘云峰主持会议并讲话，强调要一体贯彻落实党的二十届五中全会精神和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，按照省委、市委部署要求，进一步谋深谋细工作思路、抓手载体，勇当学懂弄通做实习近平党建思想排头兵，加快打造新时代党建高地和清廉建设高地县域样板。

瓯海区领导季湘荣、卢旭帆、金衍光、邵建乐、胡晓立、吴雪梅、林蔓、董敢、张昶、巴桑卓嘎、李小春就学习领会党的二十届五中全会精神作交流发言，梅山标、张攀作书面发言。瓯海区委理论学习中心组其他成员出席会议。

刘云峰指出，学习贯彻党的二十届五中全会精神，是当前和今后一个时期的重大政治任务。要准确把握新时代管党治党、兴党强党取得的伟大成就，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，推动中央及省市各项决策部署第一时间在瓯海落地见效。要准确把握持之以恒推进全面从严治党的战略考量，深刻认识持之以恒推进全面从严治党的重大意义，全面压实管党治党责任，以更高标准、更实举措纵深推进全面从严治党。要准确把握持之以恒推进全面从严治党的系统部署，聚力推动清廉建设走深做实，完善权力监督制约、深化正风肃纪反腐，营造风清气正的政治生态。要准确把握党的建设必须始终围绕中心、服务大局，坚持以高质量党建引领高质量发展，深入学习贯彻习近平党建思想，始终把加强党的全面领导和全面加强党的建设作为首要之责、根本之责，大力弘扬“六干”作风，切实以高质量党建和全面从严治党新成效引领推动经济社会高质量发展。

刘云峰强调，要铸牢对党忠诚的政治品格，坚决做到“总书记有号令、上级有部署、瓯海见行动走在前”，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要提升党建赋能的发展质效，引导瓯海区党员干部在产业转型升级、重大项目建设、全员招商行动等一线战场攻坚发力，深化党建引领经济发展提质、项目攻坚提速、民生共富提优。要锻造作风过硬的干部队伍，引导瓯海区党员干部把心思和精力都集中到谋发展、抓改革、破难题上，健全“学干一体”培优体系，增强干部干事创业本领。要夯实坚强有力的战斗堡垒，抓实村社干部队伍规范化、制度化、长效化建设，不断增强基层党组织政治功能、组织功能，以党建引领基层治理提质增效。要营造风清气正的政治生态，始终坚持严的基调、严的措施、严的氛围，锲而不舍落实中央八项规定精神，深入纠治“四风”，聚焦重点领域有力有效惩治腐败，推动清廉瓯海建设走深走实。

刘云峰强调，要全面掀起学习宣传贯彻全会精神的热潮，切实推动全会精神在瓯海落地生根、开花结果，统筹抓好经济运行、平安稳定、安全生产等重点工作，以高质量党建引领瓯海高质量发展，奋力交出“十五五”开局之年的精彩答卷。

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原标题： 瓯海区委理论学习中心组举行学习贯彻党的二十届五中全会精神专题学习会

记者 吴佳佳、吴宇洲

本文转自：温州新闻网 66wz.com