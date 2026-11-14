瓯海发布 2026-11-14 12:46:00

11月13日，瓯海区委书记刘云峰专题调研“健康中国·瓯海先行”工作。

11月13日，瓯海区委书记刘云峰专题调研“健康中国·瓯海先行”工作，实地查看医养结合、基层医疗、体卫融合重点阵地，强调要始终坚持以人民为中心，统筹推进医养结合、基层医疗提质、体卫融合发展，持续完善全生命周期健康服务体系，不断提升区域医疗卫生水平，打造宜居宜养的健康人居环境，切实把健康福祉送到群众身边。瓯海副区长王世昌参加调研。

温州现代康养？大爱天下医养中心于去年10月开业，探索打造集专业医疗、精细护理、健康管理、活力文娱、智慧养老于一体的综合性医养服务平台。刘云峰一行先后走进其综合护理、认知症照护、自理长者居住区等区域，详细了解运营一年来的发展情况与现实困难，与项目负责人、相关单位共同研讨医养结合发展路径。刘云峰指出，要积极探索医养中心与比邻的社区卫生服务中心合作模式，推动资源优势互补、服务双向衔接，打通养老护理与基层医疗的连接通道，持续提升老年群体的健康服务可及性与舒适度。

瓯海区第三人民医院建有区域康复、影像、消毒供应、血透、核磁共振五大中心，拥有浙江省县级龙头学科1个、市级基层特色科室2个。调研中，刘云峰一行深入该院消毒供应、血透等功能区域，详细了解其医疗服务开展情况、医院扩面提质发展思路。刘云峰强调，要通盘谋划医院发展定位与资源布局，立足基层群众就医需求，持续夯实服务基础，依托五大中心辐射带动区域诊疗能力提升，稳步推进医院扩容提质，不断拓展服务承载能力，让辖区群众在家门口就能享受到优质便捷的医疗服务。

来到娄桥街道好社区运动健康中心，800余平方米的活动空间内各类专用健身器械齐备，不少市民正在各区域开展锻炼。中心规划五大功能区，实现管理、器材、心率监控、体测全流程智能化。刘云峰详细询问中心运营模式与体卫融合推进情况。他指出，要深化体卫融合发展，依托智能健身阵地推动全民健身与全民健康深度融合，引导群众树立主动健康理念，不断夯实全民健康基础。

来 源：瓯海发布

原标题： 刘云峰专题调研 “健康中国·瓯海先行” 工作

记者 黄冰娥、徐津镭

本文转自：温州新闻网 66wz.com