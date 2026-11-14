瓯海发布 2026-11-14 12:46:54

11月13日，瓯海区慈善总会第五次会员代表大会举行。

11月13日，瓯海区慈善总会第五次会员代表大会举行。市慈善总会会长仇杨均到会指导，瓯海区委书记刘云峰出席会议并讲话。瓯海区领导季湘荣、卢旭帆、金衍光、邵建乐、吴雪梅、黄永胜、金海敏等参加会议。

大会审议通过《温州市瓯海区慈善总会第四届理事会工作报告》《温州市瓯海区慈善总会第四届理事会财务报告》《温州市瓯海区慈善总会第五次会员代表大会选举办法（草案）》《温州市瓯海区慈善总会关于免收会员会费的提案（草案）》，并选举产生第五届理事会理事、监事，吴宏儒当选瓯海区慈善总会第五届理事会会长。大会宣读《致第四届理事会离任理事的感谢信》，并颁发荣誉证书。

近年来，围绕“助力共同富裕、打造慈善标杆”目标，瓯海区慈善总会扎实推进慈善事业五大倍增行动，探索创新现代慈善模式，连续蝉联“5A级社会组织”，获评“浙江省清廉社会组织建设百家范例单位”、省慈善山海协作先进单位等荣誉。近四年来，累计慈善募捐收入达2.48亿元，惠及困难群众49万人次；“瓯善列车”“瓯善馨居”“闺女来了”等一批品牌深入人心，村社慈善工作室实现全覆盖，注册义工从1.08万人增至1.3万余人，义工服务惠及群众超660万人次；在全国率先落地低收入家庭综合帮扶慈善信托、“家慈善”信托，成立全国首家非营利性慈善信托服务中心，慈善信托备案21单、金额达3983万元。

仇杨均对瓯海区慈善工作成效表示充分肯定，并指出，当前慈善事业正处在高质量发展的新阶段，瓯海区慈善总会要传承好历届理事会的好做法、好经验、好传统，积极有为、守正创新，在服务共同富裕、助推乡村振兴、增进民生福祉中展现慈善更大作为。要强化政治引领，把牢慈善事业发展方向；聚焦全民慈善，持续做大慈善“蛋糕”；突出精准专业，打造更有影响力的慈善品牌；坚持文化润善依法治善，构建现代慈善治理格局，共同推动温州慈善事业高质量发展。

刘云峰代表瓯海区四套班子向区慈善总会第四届理事会付出的努力和取得的成绩表示充分肯定及感谢，向长期以来关心支持瓯海慈善事业的社会各界人士表示衷心的感谢。他表示，瓯海区委、瓯海区政府将一如既往把慈善事业放在心上、把各项支持政策落在实处。希望总会新一届理事会继续聚焦主责主业，协同联动各镇街、部门共同擦亮“善行瓯海·共享幸福”金名片，为“科教新区、山水瓯海”建设注入更深厚、更温暖的慈善力量。

刘云峰强调，要广聚慈善之源，畅通渠道、链接资源、广聚善源，烘托“人人可慈善、处处可慈善”社会氛围，让慈善的涓涓细流汇成爱心长河；要放大慈善之效，精准“输血”对接救助资源与困难群众，提能“造血”做强农村造血型慈善基地，扶智“换血”健全教育救助制度；要弘扬慈善之风，聚焦特殊群体、真实需求推进慈善活动，用好慈善文化阵地，持续迭代培育“瓯善”慈善品牌，常态化讲好瓯海慈善故事，让慈善事业成为全社会的“大合唱”，为瓯海慈善事业高质量发展、为奋力谱写中国式现代化瓯海新篇章作出新的更大贡献。

来 源：瓯海发布

原标题： 瓯海区慈善总会换届，吴宏儒当选会长

记者 卢芊好、伍志翔

本文转自：温州新闻网 66wz.com