洞头发布 2026-11-14 12:46:58

11月13日，洞头区工商联（总商会）第三次代表大会召开。

11月13日，洞头区工商联（总商会）第三次代表大会召开。洞头区委书记何莉平出席大会并强调，要认真学习贯彻党的二十届五中全会精神和习近平总书记关于民营经济发展的重要论述精神，牢牢把握“两个健康”工作主题，凝聚民营经济发展合力，在建设名副其实的海上花园中主动挑大梁、当先锋。洞头区领导赵豪、刘素婷、林铁等出席会议。

何莉平对大会的召开表示祝贺，向大会各位代表和洞头区广大民营经济人士致以问候，并充分肯定了过去五年洞头区工商联工作成效。

何莉平指出，落实习近平总书记“大力弘扬海霞精神”“加快发展海洋经济”“真正把洞头建设成为名副其实的海上花园”殷殷嘱托，既需要洞头区上下齐心协力，更需要政企携手、并肩攻坚。希望洞头区工商联和广大民营经济人士，要看清大势、把握主动，以清醒判断坚定发展信心，把专业本领作为市场竞争的通行证，把前瞻眼光作为抢抓机遇的分水岭，顺势而为、提前布局，在新一轮区域竞争中赢得发展主动。要深耕主业、矢志创新，以过硬实力锻造竞争优势，遵循先强后大、先专业后多元的成长逻辑，向产业链后端延伸、向价值链高端攀升；把发展新质生产力摆在突出位置，推动企业从“拼价格”向“拼技术、拼质量、拼品牌”转变，积极捕捉新场景、挖掘新需求、培育新增长点。要勇担责任、义利并重，以家国情怀树好洞商形象，稳住企业经营、做好代际传承，把实业根基扎稳扎牢；主动牵线搭桥、引资源引项目，助力海岛产业提质扩容；厚植桑梓情怀，在乡村振兴、公益慈善、帮扶济困等领域主动作为，持续擦亮新时代洞商名片。要联企助企、亲清有为，以优质服务凝聚发展合力，健全企业意见闭环响应机制，让企业呼声有人听、诉求有回音；推动企业办事少跑腿、不折腾，落地落细“综合查一次”，强化要素保障，打通服务企业“最后一公里”；构建亲而有度、清而有为的新型政商关系。

何莉平表示，洞头区委区政府将一如既往关心、重视、支持工商联工作，持续为民营企业发展保驾护航、撑腰鼓劲；各级各部门要主动靠前、协同发力，用心用情做好服务保障，全力营造稳定公平透明、可预期的营商环境，让广大民营经济人士安心发展、放心创业、专心经营。

会议听取审议了洞头区工商联（总商会）第二届执委会工作报告。洞头区妇联代表群团组织致贺词。市工商联到会指导。

当天，大会在圆满完成各项既定议程之后闭幕，选举产生了洞头区工商联（总商会）第三届执委会及领导班子，赵春建当选新一届洞头区工商联主席、总商会会长。

来 源：洞头发布

原标题： 洞头区工商联（总商会）第三次代表大会召开

记者 叶青青、潘道阳

本文转自：温州新闻网 66wz.com