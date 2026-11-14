瑞安发布 2026-11-14 12:42:06

11月13日，瑞安市委理论学习中心组举行学习贯彻党的二十届五中全会精神专题学习会。

11月13日，瑞安市委理论学习中心组举行学习贯彻党的二十届五中全会精神专题学习会。瑞安市委书记李剑锋主持会议并讲话，强调要一体贯彻落实党的二十届五中全会精神和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，按照省委、温州市委部署要求，全面对标对表、深入践行转化，持之以恒推进全面从严治党，加快打造新时代党建高地和清廉建设高地县域样板，为加快打造“天瑞地安·智造商港”提供坚强保证。

瑞安市领导陈汉存、应希克、林政洪、徐龙升、朱建芳、郑立、林朝进、罗明、林圣赞、何志友、邹霜双、魏振好、陈伟锋作现场发言或书面交流。瑞安市委理论学习中心组其他成员出席会议。

李剑锋指出，党的二十届五中全会是在中国共产党成立105周年、“十五五”开局之年召开的一次十分重要的会议，全会《决定》是持续推进新时代党的建设新的伟大工程的纲领性文件。我们要深刻领会新时代管党治党取得的伟大成就，以高度的政治自觉坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”；深刻领会持之以恒推进全面从严治党的战略抉择，以更强的责任感、紧迫感进一步提升执政能力、领导水平、拒腐防变能力；深刻领会习近平党建思想是持之以恒推进全面从严治党的根本遵循，在深化、内化、转化上下功夫，在学懂、弄通、做实上走前列；深刻领会“七个坚持”的重要原则和9个方面的系统部署，将其贯彻到党的建设各方面、全过程。

李剑锋强调，要在知行合一中抓好贯彻落实。要强化政治引领，坚决维护党中央权威和集中统一领导，推动学习教育常态长效，深入践行“三个基层”重要要求，深化农村“三位一体”改革，在实践中不断锤炼党性。要夯实基层基础，推进“五提五新”强基攻坚行动，深化党建引领三方协同共治，一体抓实村社、机关、国企、新就业群体等各领域党建工作。要锤炼干部队伍，巩固拓展树立和践行正确政绩观学习教育成果，用好“以事找人”动态积分管理等举措，激励广大干部在“五争五比”中积极作为、多做贡献。要深化正风肃纪，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，常态化开展群众身边的不正之风和腐败问题整治，营造风清气正的政治生态。

李剑锋强调，要在以学促干中交出高分答卷。把学习贯彻五中全会精神与干好当前工作紧密结合起来，锚定全年经济社会发展目标任务，加压奋进、聚力攻坚，统筹抓好各领域重点工作；科学谋划明年工作及未来一个时期的工作思路，把方向谋准、把举措谋实，早部署早推进，确保全会精神落地见效，在新征程上推动瑞安高质量发展。

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原标题： 市委理论学习中心组举行学习贯彻党的二十届五中全会精神专题学习会

记者 陈豫州、孙凛

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