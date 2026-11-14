永嘉发布 2026-11-14 12:43:14

11月12日，永嘉县招商引资工作推进会召开，回顾总结今年以来招商引资工作情况，研究部署下阶段的重点任务，进一步动员永嘉县上下凝聚共识、强化举措、压实责任，以时不我待、全员上阵的奋斗姿态，推动招商引资工作实现新提升。

11月12日，永嘉县招商引资工作推进会召开，回顾总结今年以来招商引资工作情况，研究部署下阶段的重点任务，进一步动员永嘉县上下凝聚共识、强化举措、压实责任，以时不我待、全员上阵的奋斗姿态，推动招商引资工作实现新提升。

永嘉县委书记钟方成讲话，永嘉县委副书记、代县长邱忠瑜主持会议，永嘉县领导胡宝锋、王晓雄等参加。

会上，永嘉县投促中心通报各乡镇（街道）招商引资项目谋划情况，驻上海、北京、杭州、深圳招商组汇报本轮驻外招商项目招引情况，永嘉县发改局、永嘉县经信局、永嘉县永投集团、瓯北街道等汇报招商引资工作有关情况。

钟方成指出，招商引资是推动高质量发展的关键所在，是破解发展瓶颈、增强发展后劲的“源头活水”。各地各部门要充分认识招商引资工作的重要性，切实增强责任感和紧迫感，全员上阵抓招商，凝心聚力促发展，让更多的大项目、好项目落地永嘉，以实实在在的招商成效，持续激活县域经济发展动能，助推永嘉县奋力向经济强县迈进。

钟方成强调，要瞄牢全员招商，树牢“管行业必须管招商”工作理念，充分发挥永嘉县区位优势、文旅资源、产业集群、在外永嘉人等独特优势，进一步解放思想、创新打法，内外联动拓宽招商渠道，形成全员发动、全域出击、永嘉县“一盘棋”的工作格局。要搭建平台招商，以温州北高铁新城、S325产业带、楠溪江科创集群、楠溪江5A创建等平台载体为主战场，招引一批产业协同、龙头带动、强链补链、生态赋能、场景应用的好项目。要完善机制招商，建立健全招商信息库，绘制“招商地图”、产业链“鱼骨图”等图谱，完善招商线索、目标企业等清单，组建专班按图索骥精准对接，优化全周期跟踪服务，打造“近悦远来”一流营商环境。要建强队伍招商，注重在招商一线考察历练干部，提升专业化工作水平，充分调动各级干部招商积极性，持续掀起招商热潮，为永嘉县经济社会高质量发展注入更强动力。

邱忠瑜强调，要压实责任链条，牢固树立全员招商的理念，迅速建立责任到岗、责任到人、时间到点的工作理念和清单，确保各项工作高效推进。要紧盯重点发力，结合永嘉县在地资源优势，因地制宜开展靶向招商，精准引进优质资源。要完善激励机制，释放正向激励效能，为实干赋能、为增效聚力，持续激发干部干事创业内生动力。要强化闭环招引，乡镇部门密切协同、联动发力，实行任务清单化推进、闭环式落实，进一步凝聚工作合力。

来 源：永嘉发布

原标题： 全县招商引资工作推进会召开

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com