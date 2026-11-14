平阳县委书记陈桂雷调研昆阳镇

平阳发布 2026-11-14 12:43:49

11月13日，平阳县委书记陈桂雷前往昆阳镇开展调研。

11月13日，平阳县委书记陈桂雷前往昆阳镇开展调研。他强调，昆阳镇要深入学习贯彻党的二十届五中全会精神，立足全局谋一域，把“首善之区”的定位转化为强城兴产、富民安民的实际成效，以走在前列的姿态推动各项工作落地见效，为平阳县经济社会发展大局作出更大贡献。

陈桂雷首先前往浙江一鸣食品股份有限公司，实地察看企业在建项目推进情况，了解项目建设、产能布局、产业链融合及企业发展情况，要求属地、部门和企业紧盯节点、靠前服务，推动项目早建成、早投产、早见效。随后，陈桂雷前往城北数字经济产业园，实地调研园区项目建设、产业布局等情况，了解园区规划布局、开发模式、项目推进及预期效益等工作，要求要以更宽视野抓招商、更大合力抓落地，把园区打造成产业集聚的新平台。

在随后召开的座谈会上，陈桂雷听取了昆阳镇关于今年工作开展和明年工作谋划情况的汇报。他强调，昆阳镇作为县城所在地，要把“首善”的地位做实，在发展上走在前列，在强城上当好门面，在文化上守牢根脉，在共富上打造样板，在平安上争当标兵，在党建上做好示范，始终以“首善之区” 的标准和定位抓好落实。要把项目的支撑谋实，坚持快谋划，抢抓政策窗口，打好招商引资和增资扩产组合拳，持续做大项目盘子；持续提进度，全力攻下项目推进中的各项堵点问题，确保项目应开尽开、能快则快；要加力拓空间，打好存量、增量组合拳，打开发展新空间。要把攻坚的责任压实，攻经济提质，做强产业支撑，为平阳县经济社会发展多作贡献；攻文明创建，扛起主战场责任，高水平推进全国文明城市创建；攻隐患清零，聚焦风险点逐项排查、闭环整治，坚决守牢平安底线。要把党建的引领抓实，建强基层堡垒，增强基层党组织战斗力、凝聚力；严明纪律规矩，持之以恒推进全面从严治党；锻造实干铁军，凝聚合力，让想干事、肯干事、能干事的干部脱颖而出。

平阳县领导李阳阳、蒋中梁参加调研。

来 源：平阳发布

原标题： 陈桂雷调研昆阳镇

记者 张炜、鲍思冲

本文转自：温州新闻网 66wz.com