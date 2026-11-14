平阳县委书记陈桂雷调研平安建设工作

平阳发布 2026-11-14 12:44:20

11月13日，平阳县委书记陈桂雷前往水头、萧江等地，调研平安建设工作。

11月13日，平阳县委书记陈桂雷前往水头、萧江等地，调研平安建设工作。他强调，要深入学习贯彻党的二十届五中全会精神和习近平总书记关于平安建设的重要论述，坚定不移贯彻总体国家安全观，更好统筹发展和安全，压紧压实责任链条，全力以赴防风险、保安全、护稳定，奋力推进更高水平平安平阳建设，为提升发展、冲刺“双千亿”经济强县提供坚强保障。

陈桂雷首先来到萧江镇综治中心，实地察看规范化建设情况，详细了解矛盾纠纷排查化解、基层平安治理成效。他指出，基层综治中心是平安建设的前沿阵地，要坚持和发展新时代“枫桥经验”，发挥好平台枢纽作用，整合资源力量，健全闭环处置机制，推动矛盾纠纷源头化解、多元化解。

在萧江镇毛家处村，陈桂雷全面了解村级平安建设、基层社会治理工作，深入询问矛盾纠纷化解、网格化管理、基层巡防等情况。他要求，要把党建引领基层治理贯穿始终，建强用好网格员队伍，做实做细日常巡查走访，及时感知风险隐患、回应群众诉求，筑牢基层第一道防线，把党的政治优势、组织优势转化为治理效能。

在水头镇，陈桂雷调研北港快反基地指挥调度、装备储备等情况，了解巡控处突、群众安全感提升等平安建设工作，他要求，要注重惩防并举、标本兼治，持续优化勤务机制，强化实战演练和装备保障，切实提升街面见警率和群众安全感，全力保障群众生命财产安全。

调研中，陈桂雷强调，各地各部门要牢固树立“大平安”理念，压紧压实平安建设责任链条，把平安建设融入经济社会发展各领域全过程，不断巩固拓展平安建设成果，以高效能治理赋能高质量发展。要始终坚持以人民为中心，完善公共安全体系，深化社会治安整体防控体系和能力建设，发展壮大群防群治力量，提升立体化、信息化、智能化防控水平，推动公共安全治理模式向事前预防转型，以实实在在的平安成效回应群众期盼。要更好统筹发展和安全，坚持系统思维、底线思维，把平安建设融入经济社会发展全局统筹谋划、一体推进，健全风险闭环管控机制，完善全链条管控体系，做到两手抓、两手硬，加快打造更多高质量发展与高水平安全良性互动的“平阳成果”。

平阳县领导李阳阳、许绍策参加调研。

来 源：平阳发布

原标题： 陈桂雷调研平安建设工作

记者 徐远虑、鲍思冲

本文转自：温州新闻网 66wz.com