平阳发布 2026-11-14 12:45:39

近日，平阳县委书记陈桂雷督查群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作。

近日，平阳县委书记陈桂雷督查群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作。他强调，要深入学习贯彻党的二十届五中全会精神、习近平总书记关于集中整治群众身边不正之风和腐败问题的系列重要指示批示精神，牢固树立和践行正确政绩观，紧盯重点领域、关键环节，以更实举措纵深推进集中整治，切实解决群众急难愁盼问题，让整治成效可感可及、惠及于民。

在万全镇下桥社区，陈桂雷深入了解农村集体“三资”管理情况，详细了解集体资金规范使用、集体资产规范处置等整治推进情况。他强调，农村集体“三资”管理事关群众切身利益，是基层治理的重点难点。要聚焦集体资金、资产、资源管理中的薄弱环节，深入开展排查整治，健全完善财务公开、合同管理、资产处置等制度，切实看住管好村集体的“钱袋子”，让集体资产在阳光下运行，让发展成果真正惠及广大村民。

在平阳县人民医院，陈桂雷实地察看医保服务窗口和结算流程，了解医保基金规范使用整治情况。他指出，医保基金是群众的“看病钱”“救命钱”，容不得丝毫马虎。要从严规范医保基金使用管理，健全基金安全防控机制，强化日常监管和智能审核，坚决纠治违规使用、欺诈骗保等突出问题，守好守牢医保基金安全底线，让群众看病就医更安心、更放心。

督查中，陈桂雷强调，整治群众身边不正之风和腐败问题，是践行以人民为中心发展思想的必然要求，是厚植党的执政根基的重要举措。各地各部门要切实提高政治站位，将严的标准、严的措施贯穿整治工作全过程，以更高站位、更实举措、更大力度推动集中整治走深走实。要聚焦群众急难愁盼，紧盯农村集体“三资”、医保基金、养老服务等重点领域，较真碰硬狠抓整治，标本兼治巩固成效，以“小切口”推动民生领域大治理。要压紧压实工作责任，强化协同联动，健全常态长效监管机制，推动集中整治与基层治理、民生服务深度融合，以实实在在的整治成果回应群众期盼。

平阳县领导许绍策、李先锋参加督查。

来 源：平阳发布

原标题： 陈桂雷督查群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作

记者 徐远虑、鲍思冲

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