泰顺发布 2026-11-14 12:46:15

11月13日，泰顺县委理论学习中心组举行学习贯彻党的二十届五中全会精神专题学习会。

11月13日，泰顺县委理论学习中心组举行学习贯彻党的二十届五中全会精神专题学习会。泰顺县委书记张银贵主持会议并讲话，强调要一体贯彻落实党的二十届五中全会精神和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，按照党中央和省委、市委部署要求，深入学思践悟、强化对标落实，切实把学习成果转化为干事创业的强大动力，加快打造新时代党建高地和清廉建设高地县域样板。

泰顺县领导陈钷、雷全勉、赖立峰、林建丰、严炳宽、李勤俭、刘一忠、钟政添、伍苏丹、田小松、高国明、温正克作书面或交流发言。泰顺县委理论学习中心组其他成员出席会议。

张银贵指出，党的二十届五中全会对持之以恒推进全面从严治党作出战略部署，全会审议通过的《决定》是推进新时代党的建设新的伟大工程的纲领性文件。我们要学深悟透习近平总书记在党的二十届五中全会上的重要讲话精神，准确把握新时代管党治党取得伟大成就的深层逻辑，进一步增强坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉、行动自觉；准确把握持之以恒推进全面从严治党的战略考量，坚定信心，保持定力，以更高标准、更实举措推动全面从严治党向纵深发展；准确把握习近平党建思想是持之以恒推进全面从严治党的根本遵循，把蕴含的立场观点方法贯彻到管党治党全过程；准确把握持之以恒推进全面从严治党的实践要求，坚持好运用好“七个坚持”重大原则，切实以高质量党建引领高质量发展。

张银贵强调，要勇当学懂弄通做实习近平党建思想排头兵，加快打造新时代党建高地和清廉建设高地县域样板。要在凝心铸魂上树标杆，把增强党性作为全面从严治党的根本性任务来抓，持续用党的创新理论凝心铸魂，引导泰顺县上下坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要在护航大局上树标杆，坚持融入大局抓党建、抓好党建促全局，切实加强党对经济工作的领导，坚定走好新时代党的群众路线，坚决落实党建引领基层治理、党员联系服务群众，持续提升发展效能、善治效能、服务效能。要在干事创业上树标杆，坚持实干实绩实效导向，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，建强基层基础、锻造干部铁军，推动各级党组织和党员干部在高质量发展主战场上走前列、作示范。要在亲清有为上树标杆，坚持党性党风党纪一起抓、正风肃纪反腐相贯通，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，常态化整治群众身边不正之风和腐败问题，加快构建亲而有度、清而有为的新型政商关系，确保管党治党各项任务落到实处、见到实效。

张银贵强调，要发挥各级领导干部示范带头作用，持续掀起学习宣传贯彻党的二十届五中全会精神热潮，把学习贯彻全会精神与收官开局各项工作结合起来，把学习贯彻焕发出的严实作风，用到完成今年各项目标任务上，用到明年工作思路谋划上，用到项目建设、民生增进、治理提效等各项工作上，切实把学习成效转化为工作实绩、发展实效。

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原标题： 县委理论学习中心组举行学习贯彻党的二十届五中全会精神专题学习会

记者 王文慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com