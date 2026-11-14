苍南发布 2026-11-14 12:46:47

11月13日下午，苍南县委理论学习中心组扩大会暨“玉苍大讲坛”第89场报告会举行。

11月13日下午，苍南县委理论学习中心组扩大会暨“玉苍大讲坛”第89场报告会举行。会议特邀国防大学政治学院原演训中心主任、硅湖学院副校长兼学员旅政委张西勇作专题辅导报告。苍南县委书记林海涵、苍南县人大常委会主任林森森等苍南县四套班子领导参加报告会。苍南县委常委、人武部政委唐卫武主持。

报告会上，张西勇紧紧围绕《总体国家安全观视域下的国防安全与基层责任担当》这一主题，他结合历史国际冲突与当前国际和国家安全形势，联系自身长期从事国家安全、联合作战、城市处突反恐研究和演练的丰富经验，从国际战略格局的大势研判切入，系统阐述国防建设全局的战略部署，并落脚于地处一线基层的责任担当，为与会人员作了一场精彩生动的辅导报告。报告脉络清晰、内涵丰富，对苍南县领导干部深刻理解和准确把握总体国家安全观，进一步强化国防安全意识、扛起基层责任担当具有重要的指导意义。

会议要求，苍南县上下要坚决守牢平安底线，坚定不移贯彻总体国家安全观，防范化解各类风险隐患，实现高质量发展和高水平安全良性互动。要围绕国防安全底线，紧盯重点领域风险，加强国防动员，从源头上防范化解风险，推动苍南安全发展与经济发展同频共进；围绕海岸安全防线，从严从实从细落实“八大行动”各项工作举措，织密陆海统筹、平战结合、省际协调、联防共治的安全大网；围绕基层安全一线，各级党员干部要以“时时放心不下”的责任感，以“事事落实到位”的执行力，守牢基层安全底线，为加快建设浙江美丽南大门筑牢安全屏障。

据了解，张西勇是上海“东方讲坛”聘任讲师，上海东方电台《非常解读》栏目客座专家。先后荣立个人三等功7次，优秀党员5次，被中共中央、国务院评为世博会先进个人，并多次应邀为地方单位进行专题讲座。

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记者 李静静

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