AI造假也是造假，严惩不贷
温州日报 2026-11-14 13:15:31
上海警方通报“和平饭店6人餐花了51万元”：多人利用AI篡改饭店账单金额，制作虚假视频，已抓获15名涉案人员，4人被采取刑事强制措施。
上海警方通报“和平饭店6人餐花了51万元”：多人利用AI篡改饭店账单金额，制作虚假视频，已抓获15名涉案人员，4人被采取刑事强制措施。
来 源：温州日报
原标题： AI造假也是造假，严惩不贷
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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