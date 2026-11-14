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AI造假也是造假，严惩不贷

温州日报 2026-11-14 13:15:31
上海警方通报“和平饭店6人餐花了51万元”：多人利用AI篡改饭店账单金额，制作虚假视频，已抓获15名涉案人员，4人被采取刑事强制措施。

上海警方通报“和平饭店6人餐花了51万元”：多人利用AI篡改饭店账单金额，制作虚假视频，已抓获15名涉案人员，4人被采取刑事强制措施。

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原标题： AI造假也是造假，严惩不贷

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