温州日报 2026-11-14 13:12:06

11月11日，极目新闻独家报道了广东医科大学附属东莞第一医院“患者欠费扣医生钱”事件。12日，记者从当地有关部门获悉，东莞市卫健局已第一时间组建专项工作组核查处置，责成该医院即日起停止实施欠费管理办法，对前期因欠费问题已扣发的绩效薪酬，逐一核实台账后予以全额补发。据此前报道，广东医科大学附属东莞第一医院的实施的欠费管理规定中，将部分患者的欠费按30%的比例计入科室绩效扣罚，再由科室分摊至医生个人，事后一名医生已提出了离职申请。

来 源：温州日报

原标题： 患者欠费岂能扣医生绩效

本文转自：温州新闻网 66wz.com