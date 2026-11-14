温度新闻 2026-11-14 13:15:12

今年这双十一，怎么悄无声息就过了？告别江湖了？倒也不是。主要是优惠的规则大变样了。

今年这双十一，怎么悄无声息就过了？告别江湖了？倒也不是。主要是优惠的规则大变样了。优惠还在，只是越来越像开盲盒，你也抄不了别人的作业了，没法复制。忙活半天，也不知道自己到底省没省。这样的优惠，到底是在让利，还是在消耗消费者的耐心？

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原标题： 双十一告别江湖了吗？别让优惠变成盲盒游戏

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