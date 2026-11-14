中国新闻网 2026-11-14 13:35:02

中国新闻网2026年11月12日报道

走进浙江省瑞安市平阳坑镇“坑里坑外来碗索面”门店展示厅，一款清新雅致的“人生七喜”索面礼盒吸人眼球。

“索面比普通面条更加细嫩爽滑，从前卖的是原料和口感。”平阳坑镇乡村CEO付晓芬说，“现在我们把情绪价值也注入进去，年轻人送礼才有情怀、有故事。”

从一碗索面、一片压花到木活字、蓝夹缬等传统技艺，在付晓芬的助力下，平阳坑镇正在把散落各村的资源串成一条“共富链”。

11月初，浙江瑞安平阳坑镇，乡村CEO付晓芬(右)在索面展示厅。瑞安市融媒体中心供图

平阳坑镇依山傍水、历史悠久，下辖8个村庄，户籍人口约1.8万人，却长期面临“资源分散、各村发展不均”的痛点——有些村庄手握木活字印刷术、蓝夹缬技艺，却苦于找不到变现路径；有的村做了300多年索面，却受困于销路狭窄、创新不足等难题。

付晓芬是土生土长的平阳坑人，对家乡有足够的了解和深厚的热爱。2025年1月，她正式受聘为乡村CEO，着手探索统一运营、统一品牌、统一市场的共富路径。

“单个村单打独斗，很难做大。只有把8个村的资源集中起来，统一品牌、统一市场，才能形成合力。”付晓芬说，“我们的目标很明确，就是让村集体和村民一起受益。”

深入乡村调研后，付晓芬发现各村散落着不少待激活的文化资源、闲置资产。

此后，她和团队梳理出农商行闲置展厅、南山村老索面场等6处场地，链接木活字、飞云江绿道、走马楼等文旅资源，构建“市场主体+强村公司+农民合作社”合股经营模式，收益按股分配、按订单分红，并向村集体赠予股份。

2025年，经过改造升级的闲置资产成功招引企业落地，带动近40名村民就业，目前已助力8个村集体增收190余万元。在此基础上，花卉项目农业设施用房等配套设施也在加快推进，村集体增收的路子越走越宽。

曾经“远在深山无人识”的南山索面，如今也因现代化运营而出圈。

注册“村有南山”集体商标、建设青年入乡实践站、策划索面设计大赛……一套品牌打造“组合拳”的效果立竿见影。近年来，平阳坑镇南山索面销量上涨近40%，合作的十几家农户每户年均增收1万元至2万元。

品牌化打开市场的同时，生产端的标准化也在跟进。

今年6月，南山索面标准化生产车间开始建设。“酒香也怕巷子深。”付晓芬说，“南山索面有300多年历史，但过去没有统一标识、没有质量把控，顾客想买都找不到农户。现在有了商标、有了包装、有了标准，老手艺才能真正走出去。”

这套“文化+情感+设计”的打法，已经复制到了整个平阳坑镇：特色麦芽糖主打“童年怀旧甜忆款”，本土美食猪油渣主打“家常烟火暖心款”，山笋主打“山野鲜氧自然款”，实现“一村一品、一产一意”。

浙江瑞安平阳坑镇，付晓芬(右一)和团队直播销售农产品。(资料图)瑞安市融媒体中心供图

以特色产品为纽带，平阳坑镇打通了文旅体验链路和线上销售渠道。

付晓芬介绍，当地通过举办“南山索面铁人三项挑战赛”等乡村主题赛事，吸引100多位村民和新的社会阶层人士代表参与其中，在趣味互动中生动展现传统工艺的魅力。

线上方面，当地上线“玩转平阳坑”小程序和“平阳坑甄选小铺”微信小店，形成“线下体验+线上交易”的新零售体系。

“将各种资源串起来，才形成了一条完整线路。我们希望游客来到平阳坑镇，可以体验木活字印刷、索面制作，把‘看一眼就走’变成‘留下来玩半天’，走了以后还能在线上买到产品。”付晓芬说。

乡村CEO运营一年多来，平阳坑的变化不只体现在账本上，更写在村庄的精气神里。

一方面，文化传承活力显著增强，南山索面、木活字等通过研学、宣讲、赛事广泛传播，传承群体不断扩大。另一方面，乡村治理与协同发展提质，村民从“看客”变成了“主角”，镇域品牌影响力持续扩大。

“现在最缺的就是人，真诚邀请志同道合的年轻人一起扎根家乡。”付晓芬坦言，生产车间要招操作员工，运营要招懂电商、懂市场的年轻人，设计端还得继续对接高校团队，“明年再来，大家会看到一个产业更加集聚、环境更加宜居的平阳坑。”

来 源：中国新闻网

原标题： “一碗索面”如何出圈？浙江乡村CEO串起土产“共富链”

作者 黄彦君 钱枫枫

本文转自：温州新闻网 66wz.com