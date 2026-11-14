央广网 2026-11-14 14:20:24

近日，一则“江西一超市老板为特殊女子免单5年”的暖心故事刷屏全网，引起网友热烈讨论。11月12日，央广网记者采访了超市老板陈辉，这份坚守五年的善意，用温暖照亮了这名身处困境女子的生活。

近日，一则“江西一超市老板为特殊女子免单5年”的暖心故事刷屏全网，引起网友热烈讨论。11月12日，央广网记者采访了超市老板陈辉，这份坚守五年的善意，用温暖照亮了这名身处困境女子的生活。

萍乡“辉小哥”超市老板陈辉给特殊女子“空扫码”（央广网发 受访者供图）

无声帮扶，五年“五百次”

时间回到2021年8月，陈辉留意到一名到店购物的女子，了解其生活中面临困难后，便开始主动为她提供帮助。为了不让对方感到难堪，他没有直接赠送商品，而是以“空扫码”的方式，让她像普通顾客一样完成购物、走完结账流程，悄悄免去账单。五年间，他与该女子这样的“默契”已达到500余次。从食品、饮料到衣物等生活用品，帮助的内容随着实际需要不断延伸。

“只要在我的能力范围内，我就会一直坚持帮她。”谈及这份持续多年的帮助，陈辉语气平静向央广网记者说道。在他看来，帮助别人不应让善意变成负担。“我一直把她当成朋友，不用异样的眼光去看待她，每个人都该拥有尊严。”

陈辉在店里整理货架（央广网记者胡斐 摄）

记者了解到，此前陈辉曾远赴尼日利亚工作，这期间，他积极帮助身处异国他乡的江西同乡，协助处理生活、就医及突发困难等事务。2021年回到家乡萍乡后，他创办了辉小哥超市，也继续参与公益活动，与其他爱心人士一道捐钱捐物，为有需要的群众送去帮助。从异国他乡到家乡街巷，变化的是生活环境，不变的是他乐于助人的热心。

一人行善，众人来接力

随着这段暖心故事在网上传播，这家藏着善意的小超市收获了大量关注，爱心也顺着网络汇聚而来。“看到网友专程到店里支持我，我心里暖暖的，真切感受到社会的善意。就在昨天上午，我们萍乡市民朱先生专程来到店里，想要为这名女子捐款；还有不少网友惦记着她，主动寄来衣物、水果和食品。看到这份爱心在传递，我很欣慰，也觉得自己的付出很有价值。”陈辉说。

网友纷纷为女子送来温暖（央广网发 受访者供图）

面对网络关注带来的流量，陈辉始终保持着平常心。他坦言，“流量总有回落的时候，生活最终还是要回归平常。帮助他人的初心，也不会因为关注度的变化而改变。往后，我也会一直坚持下去。”

来 源：央广网

原标题： 五年，500次免单！江西萍乡这家小店温暖了全网

记者胡斐 实习记者吕枞凡

本文转自：温州新闻网 66wz.com