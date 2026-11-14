中新网微信公众号 2026-11-14 14:20:24

香港名媛蔡天凤2023年2月21日疑遭杀害并被碎尸，死者前夫邝港智、前夫的父亲邝球、前夫的哥哥邝港杰三人被控谋杀及阻止合法埋葬尸体罪。该案11月13日在香港特区高等法院继续审理，被告邝港杰出庭作供。

香港名媛蔡天凤2023年2月21日疑遭杀害并被碎尸，死者前夫邝港智、前夫的父亲邝球、前夫的哥哥邝港杰三人被控谋杀及阻止合法埋葬尸体罪。该案11月13日在香港特区高等法院继续审理，被告邝港杰出庭作供。

邝港杰在庭上称，案发当晚在香港大埔龙尾村村屋的洗手间内，看见淋浴间胶箱里放着两把浸在水中的刀具，一把刀以及淋浴间地面留有血迹。其父邝球指示他清洗刀具及淋浴间，并叮嘱他戴上手套、穿上雨衣和雨靴。

邝港杰表示，当晚他不敢离开洗手间，目睹邝球拿着水桶，在厨房和放置蔡天凤遗体的房间之间来回走动。他整夜没有合眼，也没有和父亲交谈，听到刀具切割的声响时一度哭泣，形容当晚时间漫长，其间曾和弟弟邝港智通电话。

邝港杰回忆，当晚蔡天凤丈夫谭方骏、母亲张燕花先后致电他，询问蔡天凤去向，他回复对方，下午曾接送蔡天凤前往大埔。

针对张燕花早前供称，致电时邝港杰曾说蔡天凤和朋友外出喝酒，邝港杰当庭予以否认，强调自己没有说过这番话，他清楚蔡天凤不会饮酒消遣。

邝港杰又供称，案发次日清晨，父亲邝球接他离开龙尾村村屋，他先到荃湾取车送蔡天凤的儿子上学，之后前往深水埗洗车。邝球携带数袋冥镪到深水埗和他会合，提议一同前往拜祭，二人随后去到将军澳坟场。

被辩方大律师问及拜祭何人，邝港杰称没有和父亲直接沟通，但他认为按照华人传统，亲人离世会拜祭，相信是拜祭蔡天凤。

来 源：中新网微信公众号

原标题： 香港名媛蔡天凤碎尸案续审，被告邝港杰披露案发当晚经历

本文转自：温州新闻网 66wz.com