涉擅自安排购物等 13起旅游市场强制消费问题典型案例公布

中国新闻网 2026-11-14 14:15:36

据“文旅之声”微信公众号消息，2026年3月以来，各地文化和旅游部门、文化市场综合执法机构持续推进“纠治旅游行业导游乱象、强制消费等问题”集中整治工作，从严查处旅游市场强制消费等违法违规行为，进一步规范旅游市场秩序。为发挥典型案件警示震慑作用，文化和旅游部选取了部分典型案例，现予以公布。

据“文旅之声”微信公众号消息，2026年3月以来，各地文化和旅游部门、文化市场综合执法机构持续推进“纠治旅游行业导游乱象、强制消费等问题”集中整治工作，从严查处旅游市场强制消费等违法违规行为，进一步规范旅游市场秩序。为发挥典型案件警示震慑作用，文化和旅游部选取了部分典型案例，现予以公布。

案例一：旅行社擅自安排游客观看演出案

韶山市云水间旅行社有限公司接待7名游客参加“韶山1日游”旅游活动，在未经与游客协商一致的情况下安排游客观看演出。韶山市云水间旅行社有限公司的行为违反了《中华人民共和国旅游法》第三十五条第二款的规定。2026年7月，长沙市文化旅游广电局对韶山市云水间旅行社有限公司作出没收违法所得、责令停业整顿5日、罚款30000元的行政处罚，对直接负责的主管人员龚某东作出没收违法所得、罚款2000元的行政处罚。

案例二：旅行社擅自安排游客参加游船项目案

张家界千悦国际旅行社有限公司接待2名游客参加旅游活动，擅自安排游客参加游船、景区接驳车等自费项目，委派的导游戴某向游客兜售物品。张家界千悦国际旅行社有限公司的行为违反了《中华人民共和国旅游法》第三十五条第二款的规定，戴某的行为违反了《导游人员管理条例》第十五条的规定。2026年6月，张家界市永定区文化旅游广电体育局对张家界千悦国际旅行社有限公司作出警告、没收违法所得、责令停业整顿7日、罚款30000元的行政处罚，对直接负责的主管人员覃某作出没收违法所得、罚款2000元的行政处罚，对导游戴某作出没收违法所得、罚款5000元、暂扣导游证7日的行政处罚。

案例三：旅行社安排观看演出影响其他游客行程案

陕西悠游天下国际旅行社有限公司组织24名游客参加“单兵15人团+千古情尊宾1日游”，行程中安排部分游客观看演出，影响团队内其他游客行程安排。陕西悠游天下国际旅行社有限公司的行为违反了《中华人民共和国旅游法》第三十五条第二款的规定。2026年5月，西安市临潼区文化和旅游体育局对陕西悠游天下国际旅行社有限公司作出没收违法所得、责令停业整顿3日、罚款30000元的行政处罚，对直接负责的主管人员王某雷作出没收违法所得、罚款3000元的行政处罚，对其他直接责任人员石某侠作出没收违法所得、罚款5000元、暂扣导游证15日的行政处罚。

案例四：旅行社向游客隐瞒旅游行程包含购物活动案

湖北名扬国际旅行社有限公司组织游客参加“恩施3日游”，未如实告知游客行程含有购物场所、擅自安排游客进入某产业园开展购物活动。湖北名扬国际旅行社有限公司的行为违反了《中华人民共和国旅游法》第三十五条第二款的规定。2026年8月，恩施州文化和旅游局对湖北名扬国际旅行社有限公司作出没收违法所得、责令停业整顿15日、罚款30000元的行政处罚，对直接负责的主管人员朱某红作出没收违法所得、罚款2000元的行政处罚。

案例五：旅行社擅自增加购物活动案

贵州众力黔行旅行社有限公司组织游客参加旅游活动，在未征得游客同意的情况下安排游客前往旅游合同约定之外的某贸易有限公司购物。贵州众力黔行旅行社有限公司的行为违反了《中华人民共和国旅游法》第三十五条第二款的规定。2026年6月，修文县文体广电旅游局对贵州众力黔行旅行社有限公司作出没收违法所得、责令停业整顿10日、罚款35000元的行政处罚，对直接负责的主管人员刘某作出没收违法所得、罚款3000元的行政处罚。

案例六：旅行社以“纯玩团”招徕游客后擅自安排购物活动案

贵州芳祥旅行社有限公司组织32名游客参加“贵州真纯玩5天4晚”旅游活动，与游客签订的旅游合同、向游客提供的行程单均不包含前往某文化发展有限公司购物行程，行程中擅自安排游客前往某文化发展有限公司购物。贵州芳祥旅行社有限公司的行为违反了《中华人民共和国旅游法》第三十五条第二款的规定。2026年9月，丹寨县文体广电旅游局对贵州芳祥旅行社有限公司作出没收违法所得、责令停业整顿7日、罚款30000元的行政处罚，对直接负责的主管人员易某作出没收违法所得、罚款2000元的行政处罚。

案例七：旅行社与游客签订“无购物”旅游合同后擅自安排购物活动案

云南走途国际旅行社有限公司组织2名游客参加“昆明、大理、丽江、泸沽湖、香格里拉10天9晚”旅游活动，线上商品页面、客服咨询页面、旅游合同均明确约定纯玩无购物，行程中擅自安排游客进入某茶叶销售经营部购物。云南走途国际旅行社有限公司的行为违反了《中华人民共和国旅游法》第三十五条第二款的规定。2026年6月，昆明市文化和旅游局对云南走途国际旅行社有限公司作出没收违法所得、责令停业整顿5日、罚款40000元的行政处罚，对直接负责的主管人员李某杰作出没收违法所得、罚款3000元的行政处罚。

案例八：旅行社以“家访”名义擅自安排游客购物案

西藏红山国际旅行社有限公司接待18名游客参加旅游活动，行程中以“家访”为由，擅自安排游客前往某农牧民专业合作社购物。西藏红山国际旅行社有限公司的行为违反了《中华人民共和国旅游法》第三十五条第二款的规定。2026年6月，拉萨市文化和旅游局对西藏红山国际旅行社有限公司作出没收违法所得、责令停业整顿10日、罚款45000元的行政处罚，对直接负责的主管人员雷某作出没收违法所得、罚款4000元的行政处罚。

案例九：旅行社安排游客前往约定行程以外的购物场所购物案

重庆莎莎国际旅行社有限公司组织2名游客参加“质真若渝4天3晚”旅游活动，在未征得游客同意的情况下安排游客前往某银饰坊购物。重庆莎莎国际旅行社有限公司的行为违反了《中华人民共和国旅游法》第三十五条第二款的规定。2026年6月，重庆市文化和旅游发展委员会对重庆莎莎国际旅行社有限公司作出没收违法所得、责令停业整顿15日、罚款100000元的行政处罚，对直接负责的主管人员王某强作出没收违法所得、罚款8000元的行政处罚。

案例十：旅行社以“零团费”接待游客并收取购物回扣案

南京众游国际旅行社有限公司以“零团费”接待61名游客参加“钱塘江4日游”，向游客隐瞒行程中的“体验馆”实为购物场所，通过安排游客购物获取购物回扣。南京众游国际旅行社有限公司的行为违反了《中华人民共和国旅游法》第三十五条第一款的规定。2026年4月，南京市文化和旅游局对南京众游国际旅行社有限公司作出没收违法所得、责令停业整顿15日、罚款100000元的行政处罚，对直接负责的主管人员周某根作出没收违法所得、罚款4000元的行政处罚。

案例十一：导游夸大商品功效诱导消费案

贵州黔途山水旅行社有限公司接待未足额支付接待和服务费用的旅游团队，向游客隐瞒行程中的购物场所，带团导游王某、颜某通过夸大中草药商品功效等方式诱导游客消费，并收取购物店支付的“人头推广费”。贵州黔途山水旅行社有限公司的行为违反了《中华人民共和国旅游法》第三十五条第一款的规定。2026年8月，安顺市文体广电旅游局对贵州黔途山水旅行社有限公司作出没收违法所得、责令停业整顿20日、罚款60000元的行政处罚，对直接负责的主管人员胡某作出没收违法所得、罚款5000元的行政处罚，对其他直接责任人员梁某咪、王某、颜某分别作出没收违法所得、罚款、暂扣导游证的行政处罚。

案例十二：导游变相强迫游客参加自费项目案

呼伦贝尔大千旅行社有限公司以低于成本的价格组织32名游客参加“蒙东呼伦贝尔5天4晚游”，行程中安排导游推荐另行付费套餐项目，并告知游客“不参加的客人在车下等着或者在周边自由活动，等参加另行付费项目的游客玩完了回来后再接着走行程”，变相强迫游客参加另行付费旅游项目，并获取不正当利益。呼伦贝尔大千旅行社有限公司的行为违反了《中华人民共和国旅游法》第三十五条第一款的规定。2026年9月，满洲里市文体旅游广电局对呼伦贝尔大千旅行社有限公司作出没收违法所得、责令停业整顿3日、罚款30000元的行政处罚，对直接负责的主管人员董某作出没收违法所得、罚款2000元的行政处罚。

案例十三：导游变相强迫游客消费案

哈尔滨市好嗨哟旅行社有限公司委派导游周某珍为游客提供导游服务，周某珍带团期间有“断人财路如同杀人父母”等言论，变相强迫游客消费。周某珍的行为违反了《导游管理办法》第二十三条第(五)项的规定。2026年7月，哈尔滨市道里区文化体育和旅游局对哈尔滨市好嗨哟旅行社有限公司作出没收违法所得、责令停业整顿90日、罚款300000元的行政处罚，对周某珍作出没收违法所得、罚款20000元、暂扣导游证30日的行政处罚。

来 源：中国新闻网

原标题： 涉擅自安排购物等 13起旅游市场强制消费问题典型案例公布

本文转自：温州新闻网 66wz.com