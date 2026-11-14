新华社 2026-11-14 14:17:06

国家卫生健康委新闻发言人杨金瑞在11月13日举行的新闻发布会上表示，我国严禁任何形式代孕。组织代孕属于违法犯罪行为，将面临法律严惩，违背伦理道德。所谓“代孕协议”不受法律保护，参与者还可能面临法律追责。

国家卫生健康委新闻发言人杨金瑞在11月13日举行的新闻发布会上表示，我国严禁任何形式代孕。组织代孕属于违法犯罪行为，将面临法律严惩，违背伦理道德。所谓“代孕协议”不受法律保护，参与者还可能面临法律追责。

近期，有媒体报道非法中介机构在无医疗条件的场所内开展“地下代孕”，由无资质的非专业人员实施，操作过程极不规范，风险极高。

杨金瑞说，这些非法机构往往滥用促排卵药物，极易引发女性卵巢损伤，造成大出血和严重感染等，甚至危及生命。同时，胚胎培养和移植条件差，极易造成新生儿流产、早产、死胎死产和严重出生缺陷。

据介绍，联合国人权理事会发布报告认为代孕行为既严重损害女性权益，又对儿童造成伤害，建议逐步禁止一切形式的代孕行为。

国家卫生健康委提示，大家不要轻信跨境代孕“合法安全”的虚假宣传。有生育困难的群众，可前往具备资质的辅助生殖机构接受规范诊疗，相关机构信息可通过各地卫生健康部门官网查询。如发现代孕相关违法信息线索，可向当地公安、卫生健康等部门举报，也可以拨打12345热线反映。

来 源：新华社

原标题： 国家卫生健康委：我国严禁任何形式代孕

记者 李恒

本文转自：温州新闻网 66wz.com