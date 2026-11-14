青藏高原发现千万年前英良巨鬣狗化石 为已知最大型鬣狗类群祖先

中国新闻网 2026-11-14 14:18:16

记者11月13日从中国科学院古脊椎动物与古人类研究所(古脊椎所)江左其杲副研究员团队获悉，该团队联合中外合作者，最近对青藏高原东北缘甘肃临夏盆地晚中新世最早期(约1120万年–980万年前)郭泥沟动物群的鬣狗类化石进行深入研究，发现并命名巨鬣狗支系已知最古老的物种——英良巨鬣狗。

记者11月13日从中国科学院古脊椎动物与古人类研究所(古脊椎所)江左其杲副研究员团队获悉，该团队联合中外合作者，最近对青藏高原东北缘甘肃临夏盆地晚中新世最早期(约1120万年–980万年前)郭泥沟动物群的鬣狗类化石进行深入研究，发现并命名巨鬣狗支系已知最古老的物种——英良巨鬣狗。

巨鬣狗和英良巨鬣狗头骨差异示意图。中国科学院古脊椎所 供图

这项迄今所知最大型鬣狗类群祖先的化石发现研究，首次对鬣狗科的中鬣狗亚科进行系统发育分析，证实英良巨鬣狗是巨鬣狗的直接祖先，并揭示该演化支系在青藏高原快速隆升背景下，从腐食为主走向高效主动捕猎及可能具备社会化协作方向演化的完整生态历程，相关成果论文近日在国际专业学术期刊《古生物学》(Palaeontology)发表。

巨鬣狗支系“演化起点”

论文第一作者江左其杲介绍，巨鬣狗是地球历史上演化出的体型最大的鬣狗类食肉动物，其头骨全长可达35厘米–42厘米，体型与现生狮、虎相当，具备极强的碎骨适应能力。然而，长期以来由于早期化石记录稀少，这一庞大食肉动物的起源一直谜团重重。

本次研究的模式标本保存于英良石材自然历史博物馆。其系统发育分析表明：中鬣狗亚科是鬣狗科早期分化出的一个单系类群。鬣狗科随后分化出鬣狗亚科和土狼亚科。传统上常用的鼬鬣狗亚科是一个多系群，是相对原始的鬣狗亚科或土狼亚科成员的集合。

同时，英良巨鬣狗与巨鬣狗构成高度置信的姊妹群。与后期的巨鬣狗相比，英良巨鬣狗体型略小。这些特征展现从早期中鬣狗类向晚期巨型碎骨者演化的过渡形态。

实证高效主动捕食者

传统观念多认为鬣狗类主要依赖捡食腐肉为生。然而，研究团队通过对头骨、牙齿功能形态的详细测量，以及主成分分析和古生态重建，提出了英良巨鬣狗—巨鬣狗支系是高效主动捕食者的三大关键证据：

一是巨大的体型与能量需求。英良巨鬣狗—巨鬣狗体型远大于现生斑鬣狗，已接近或达到狮虎大小。巨大的体型带来了极高的代谢能量需求，仅依靠捡食腐肉无法支撑其种群生存。

二是裂齿的切割性适应。在现生捕食性最强的斑鬣狗中，由于吃鲜肉较多，牙齿切割功能的需求也比其他鬣狗更大。英良巨鬣狗-巨鬣狗支系的裂齿虽然构造不同，但也演化出发达的切割脊，和斑鬣狗异曲同工。

三是强大的撕咬能力。英良巨鬣狗具备宽阔的吻部、显著增大的犬齿以及犬齿化的第三门齿，极大地增强了咬合制服猎物的能力。

鬣狗高度食肉化的2个主要方向：巨鬣狗和斑鬣狗。中国科学院古脊椎所 供图

结合过去在临夏盆地大量发现的无角犀类(如大唇犀)化石及其骨骼上的咬痕记录，研究团队认为，英良巨鬣狗与其后裔巨鬣狗能够主动猎捕体型庞大且具较强反抗能力的有蹄类动物。

证据揭示“社会化协作”

在英良巨鬣狗模式标本上，研究团队发现一处罕见的病理现象：该个体在生前失去了左上犬齿，其犬齿齿槽已经完全愈合并被增生的骨组织填满。

犬齿是食肉动物捕猎和自卫的核心武器，失去犬齿会导致捕猎成功率急剧下降。愈合痕迹表明该个体在失去犬齿后不仅未立即死亡，反而存活了相当长的时间。两侧牙齿磨蚀对比显示，表明该个体在伤后改变了咀嚼习惯。

根据古病理学证据并结合古生态环境分析，研究团队提出群体社会化照顾与协作的可能性，从而揭示出早期巨型食肉动物的“社会化协作”。

竞争激烈方面，同期的临夏盆地郭泥沟动物群中生存着如大型凶猛的中剑齿虎类和奇异犬熊，单打独斗且带伤的个体极难从其他强敌手中抢夺猎物。

体型限制方面，巨鬣狗类肢骨较短，不擅长长途追逐小型猎物，主要针对犀牛等大型有蹄类，受伤后很难转而捕猎小型动物。

集群优势方面，在缺乏犬齿无法独立捕杀大猎物的情况下，该个体极有可能依赖种群内其他成员的照顾分享食物，或通过集群协作捕猎而得以存活。

此外，在陕西府谷喇嘛沟等地点，巨鬣狗化石的埋藏数量远超其他食肉动物，也从种群丰富度上间接支持了其可能具备社会性集群行为的假说。

高原隆升驱动生态演化

生态群落组成分析显示，英良巨鬣狗及其后裔主要分布于开阔、干旱的稀树草原与灌丛环境中。

巨鬣狗集群捕猎复原图。叶健豪 绘制

中新世中晚期(约1200万年–800万年前)，青藏高原北部发生快速剧烈隆升，阻挡了水汽深入，加速中国西北及亚洲内陆地区的干旱化，促使临夏盆地演变为典型的开阔稀树草原生态系统。

在视野开阔的草原环境中，单打独斗的捕食者更容易被猎物察觉，这强力驱动食肉动物向体型增大、高效主动捕杀、强化碎骨利用以充分利用猎物，以及发展社群协作的方向演化。

英良巨鬣狗在青藏高原东北缘的首次出现，标志着这一顶级捕食者支系的崛起。随后，该支系演化为巨鬣狗，并在晚中新世广泛扩散至中国北方、欧洲东部乃至西亚地区，成为晚中新世“三趾马动物群”中最繁盛的顶级掠食者之一。

据悉，英良巨鬣狗化石发现研究由中国科学院古脊椎所联合英良石材自然历史博物馆、巴基斯坦乔利斯坦兽医与动物科学大学、西北大学、和政古动物博物馆、东乡族自治县博物馆、甘肃省博物馆等共同完成。中国科学院古脊椎所刘金毅、王世骐、邓涛研究员为论文共同通讯作者。

来 源：中国新闻网

原标题： 青藏高原发现千万年前英良巨鬣狗化石 为已知最大型鬣狗类群祖先

记者 孙自法

本文转自：温州新闻网 66wz.com