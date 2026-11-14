央视新闻 2026-11-14 14:19:45

近期，网购“AB货”争议持续升温，成为消费领域热门话题。网购“AB货”是指部分电商经营者以同一链接、同一价格销售同一商品时，针对不同消费者区别发送品质明显不同的商品。

近期，网购“AB货”争议持续升温，成为消费领域热门话题。网购“AB货”是指部分电商经营者以同一链接、同一价格销售同一商品时，针对不同消费者区别发送品质明显不同的商品。

表现一，商家展示给消费者看的是“A货”，实际发出去的却是“B货”，消费者看到的和收到的截然不同。

表现二，对偏远农村消费者，因其退货不便、维权成本高，便定向发送降级“B货”，而对城区或维权意识强的消费者，则发送品质正常的“A货”。

同一链接、相同售价，商家与消费者收到的货不对板，城区与农村消费者收到的品质不一，这种“看人下菜碟”的恃强凌弱之举，看似精明，实则突破诚信底线、触碰法律红线，严重侵害消费者合法权益。对此中消协认为：

一、商家以次充好，侵害消费者知情权和自主选择权

《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十条和第二十三条规定，经营者应真实、全面向消费者提供有关商品或者服务的质量、性能、用途、有效期限等信息，以广告、产品说明、实物样品或者其他方式表明商品或者服务的质量状况的，应当保证其提供的商品或者服务的实际质量与表明的质量状况相符。

部分商家在直播带货或商品详情页中刻意展示高品质商品，实际发货时却区别发送品质明显不同的商品，商家行为涉嫌货不对板、以次充好，甚至构成欺诈。

二、商家利用算法画像区别发货，侵犯消费者个人信息权益和公平交易权

《中华人民共和国个人信息保护法》第二十四条明确规定：个人信息处理者利用个人信息进行自动化决策，应当保证决策的透明度和结果公平、公正，不得对个人在交易价格等交易条件上实行不合理的差别待遇。《互联网信息服务算法推荐管理规定》第二十一条规定，算法推荐服务提供者向消费者销售商品或者提供服务的，不得根据消费者的偏好、交易习惯等特征，利用算法在交易价格等交易条件上实施不合理的差别待遇等违法行为。

基于消费习惯、收货地区及退换货记录等，网购平台通过算法从不同维度对用户进行画像，将消费者“标签化”，精准筛选出“退货不便”“维权意识弱”的群体。“AB货”商家据此区别供货——偏远农村消费者因被判定“退货不便”而收到“B货”，大城区消费者则收到“A货”。这种利用算法“杀熟”“欺生”“凌弱”的做法，既侵害消费者的个人信息权益，也侵害其公平交易权。

三、“AB货”破坏公平竞争秩序，侵蚀放心消费根基

“AB货”经营者以虚假的品质信息误导交易、以差别对待破坏公平，是一种不正当竞争行为，扰乱整个市场的竞争秩序。个别经营者的投机取巧，破坏消费者对网络消费的信任，透支行业的诚信根基，侵蚀放心消费的环境土壤。

诚信是市场经济的基石，也是经营者最大的“金字招牌”。网购平台经营者应切实履行主体责任，强化对“大数据杀熟”、区别供货行为的主动排查与治理，当好消费者权益的“守门人”。广大商家应坚守诚信经营底线，不为流量裹挟、不被内卷绑架，把“童叟无欺”的传统商道落到实处，以真实品质赢得消费者信赖。消费者在购物过程中应增强证据留存意识，妥善保存商品页面、直播录屏、下单记录及收货实物照片等相关凭证，发生纠纷时可依法向消协组织有效维权。

来 源：央视新闻

原标题： 针对网购“AB货”问题 中消协最新发声

记者 高杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com