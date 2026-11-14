新华网 2026-11-14 14:27:59

美国《华尔街日报》13日报道，美国两名民主党籍联邦参议员已正式致信美国太空探索技术公司(SpaceX)首席执行官马斯克，要求后者保留关于限制乌克兰使用“星链”和“星盾”系统的所有记录。

美国《华尔街日报》13日报道，美国两名民主党籍联邦参议员已正式致信美国太空探索技术公司(SpaceX)首席执行官马斯克，要求后者保留关于限制乌克兰使用“星链”和“星盾”系统的所有记录。

报道援引的信件显示，民主党参议员珍妮·沙欣和克里斯·孔斯认为，乌克兰10月及11月使用上述系统遭限让人“不安”，这些“漏洞”甚至可能“在美国政府依赖的系统中存在”，引发对SpaceX控制对国家安全至关重要的通信系统的“严重质疑”。他们要求马斯克在11月30日之前提供书面文件，确认“已实施所有适当的保护措施”。

1月22日，美国企业家埃隆·马斯克在瑞士达沃斯举办的世界经济论坛2026年年会上发言。新华社记者连漪摄

据多家媒体报道，包括两名参议员在内的多名联邦议员寻求获取SpaceX自9月1日以来的所有记录，包括与乌克兰及“星链”和“星盾”系统相关的所有通信，以及马斯克、SpaceX高管与白宫及五角大楼之间的通信。

“星盾”由SpaceX研发，是“星链”系统的军用版本，主要为美国政府和军方服务。乌方10月起多次通报，搭载“星盾”终端的航空器时速一旦超过160公里就会遭遇“断网”，导致乌军多项任务中断。马斯克表示，“星盾”由美国政府控制，运行速度或用途的限制由美国军方决定，最终取决于美国总统特朗普。特朗普则否认自己与限速有关。

乌克兰总统泽连斯基本月13日再次强调，乌克兰“星盾”遭限速问题仍未解决，损害乌军行动能力，乌方正向美方了解详情。

来 源：新华网

原标题： 盯上马斯克？美民主党人要求保留“星链”限速记录

记者 郑昊宁

本文转自：温州新闻网 66wz.com