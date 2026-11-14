新华网 2026-11-14 14:28:48

爱尔兰警方13日查获一枚简易爆炸装置，发现地点距多国领导人前一天晚宴的场所较近。军方拆弹专家出动，成功处置这枚“制作粗糙但具备引爆能力”的爆炸装置。

爱尔兰警方13日查获一枚简易爆炸装置，发现地点距多国领导人前一天晚宴的场所较近。军方拆弹专家出动，成功处置这枚“制作粗糙但具备引爆能力”的爆炸装置。

爱尔兰警方在一份声明中说，13日下午接到报案，位于首都都柏林市中心的梅里恩广场一栋办公楼内有可疑装置。军方拆弹专家随即赶到现场，对这枚爆炸装置进行了安全处置。

声明说，调查工作仍在进行，但没有披露爆炸装置的安放时间等更多细节。

11月11日，在爱尔兰首都都柏林，警察骑摩托车经过第九届欧洲政治共同体领导人会议和欧盟领导人非正式会议的会场——都柏林会议中心附近的萨缪尔·贝克特桥。新华社记者李芒茫摄

值得注意的是，就在事发前一天，即12日，正在都柏林参加第九届欧洲政治共同体领导人会议的多国领导人在梅里恩广场另一侧的爱尔兰国家美术馆出席晚宴。晚宴期间，周边设置安全警戒线，广场附近道路封闭。

法国总统马克龙、英国首相伯纳姆、加拿大总理卡尼等多国领导人参加了这场晚宴。乌克兰总统泽连斯基出席了会议，但并未参加晚宴，他当时在都柏林郊区会晤美国总统特使威特科夫和特朗普的女婿库什纳。

第九届欧洲政治共同体领导人会议和欧盟领导人非正式会议分别于12日和13日在欧盟轮值主席国爱尔兰首都都柏林举行。据路透社报道，主会场都柏林会议中心与发现爆炸装置的地点相距1.5公里。

来 源：新华网

原标题： 爱尔兰在多国领导人晚宴地点附近查获爆炸装置

记者 杨舒怡

本文转自：温州新闻网 66wz.com