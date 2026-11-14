新华网 2026-11-14 14:30:45

由于担心考生利用人工智能（AI）眼镜等高科技设备在国家资格考试中作弊，韩国正考虑采取应对措施。韩国最大在野党国民力量党议员金渭相近日提议，在2027年度预算中增加约65.7亿韩元（1美元约合1336韩元）经费，用于采购无线电信号探测设备并安排专职人员，防范国家资格考试中的AI作弊行为。

由于担心考生利用人工智能（AI）眼镜等高科技设备在国家资格考试中作弊，韩国正考虑采取应对措施。韩国最大在野党国民力量党议员金渭相近日提议，在2027年度预算中增加约65.7亿韩元（1美元约合1336韩元）经费，用于采购无线电信号探测设备并安排专职人员，防范国家资格考试中的AI作弊行为。

这是2019年1月30日，一名女子走在韩国首尔延世大学的校园里。新华社记者王婧嫱摄

据韩国媒体13日报道，韩国国会此前关注到高科技作弊问题。负责组织国家资格考试的韩国产业人力公团随后估算了所需经费，提出花费36亿韩元采购7200台无线电信号探测设备，投入29.7亿韩元安排23559名负责识别高科技作弊的专职人员。有关预算增拨方案尚需经过国会审议。

韩国产业人力公团表示，AI眼镜外观与普通眼镜相似，监考人员通过肉眼识别难度大，引入无线电信号探测设备有助于提高监考实效。数据显示，截至10月底，韩国今年举行的国家资格考试中已查获6起涉及智能眼镜的作弊案件。

韩国将于19日举行大学修学能力考试（即高考）。韩国教育部今年7月已将AI眼镜列入考场禁带物品清单。为防范相关作弊行为，韩国教育部门近期对监考人员开展专项培训，全国1312个考点均将配备至少1名专门负责识别AI眼镜的监考人员。由于尚无专用探测设备，今年高考主要依靠目视检查。韩国教育部警告，在高考中使用AI眼镜作弊的考生，可能面临多至3年的禁考处罚，并被追究刑事责任。

来 源：新华网

原标题： 韩国考虑拨专款打击AI作弊行为

记者 高冰冰

本文转自：温州新闻网 66wz.com