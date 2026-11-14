涨至三倍 美国要求日本多掏驻日美军经费
新华网 2026-11-14 14:31:43
日本媒体13日援引消息人士的话报道，围绕2027财年起驻日美军驻留经费分摊事宜，美国政府要求日本方面负担的费用增至3万多亿日元（1美元约合160日元），约为先前的三倍。
日本媒体13日援引消息人士的话报道，围绕2027财年起驻日美军驻留经费分摊事宜，美国政府要求日本方面负担的费用增至3万多亿日元（1美元约合160日元），约为先前的三倍。
据共同社等多家日本媒体报道，日美两国今年夏季在东京启动谈判，商讨2027财年起5年内（2027年4月1日至2032年3月31日）的驻日美军驻留经费分摊事宜。双方10月分别在美国和日本举行进一步磋商，下周有望进入收尾阶段。两国希望年内达成协议。根据消息人士的说法，美方要求日方将所负担费用增至3万多亿日元，日方对此表示“难以接受”。
2024年7月2日，在日本东京，民众聚集在日本外务省外，抗议日本政府隐瞒冲绳美军性侵消息。新华社记者张笑宇摄
驻日美军经费分摊协议通常每5年更新一次。当前的协议规定，2022至2026财年，日本承担驻日美军经费约1.055万亿日元。
按日本媒体说法，面对美方施压、国内民意反对和财政状况等因素，日本政府正在探讨应对方案。消息人士透露，日方考虑将负担费用增至约1.5万亿日元，这意味着每财年需分摊约3000亿日元。
日本政府自1978年起开始为驻日美军拨款，用于支持美军日常运作，包括基地水电燃气费以及设施维护和改造等。
来 源：新华网
原标题： 涨至三倍 美国要求日本多掏驻日美军经费
记者 张旌
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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