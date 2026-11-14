新华网 2026-11-14 14:32:45

美国总统特朗普的特使威特科夫和特朗普的女婿库什纳12日与俄罗斯总统普京会谈后说，俄方已同意欧洲代表参加俄罗斯与乌克兰的谈判。面对“上桌”机会，欧洲国家却在谈判代表人选问题上意见不一。

美国总统特朗普的特使威特科夫和特朗普的女婿库什纳12日与俄罗斯总统普京会谈后说，俄方已同意欧洲代表参加俄罗斯与乌克兰的谈判。面对“上桌”机会，欧洲国家却在谈判代表人选问题上意见不一。

2025年2月24日，在比利时布鲁塞尔，人们走过欧盟总部。新华社记者孟鼎博摄

俄罗斯“开绿灯”

威特科夫和库什纳12日在俄克里姆林宫与普京会谈后告诉媒体，俄方已为欧洲代表参加下一轮俄乌谈判“开绿灯”。美联社等媒体援引库什纳的话报道，库什纳在会谈中告诉普京，俄乌无法在“欧洲缺席情况下达成协议”，普京对此表示认同。另据俄罗斯媒体援引威特科夫的话报道，欧洲代表将参加下一轮俄乌会谈，不过他没有透露详细信息。

据报道，普京与威特科夫和库什纳会谈时说，拟议中的俄乌和平协议划定的俄乌边境应覆盖顿涅茨克、卢甘斯克等地区；一旦俄乌停火，俄方“绝不会接受”欧洲向乌派驻军队，俄方会将这类部署视作安全威胁，并会把这些军队认定为合法打击目标。按照美方代表说法，普京在会谈中强调，美国须与欧洲盟友一道，“搞清楚他们在乌克兰到底想要和平还是战争”。

这是5月13日在俄罗斯首都莫斯科拍摄的克里姆林宫。新华社记者郝建伟摄

俄总统助理乌沙科夫说，普京在会谈中重申俄方先前提案，即要求北约缩减在中东欧的军事部署。同时，俄方会结合“新考量”更新提案。

据乌克兰媒体报道，乌克兰总统泽连斯基12日在爱尔兰与威特科夫和库什纳会谈后表示，欧洲将派代表直接参与下一轮乌美俄三方会谈。

分析人士认为，特朗普政府先前多次撇开欧洲和乌克兰，与俄方单独就俄乌冲突举行会谈，而援乌意愿更强的民主党在中期选举后即将重新掌控美国国会两院，特朗普政府只得绑定传统盟友欧洲，以期提升俄乌和平协议在国会过关的概率，同时也可让欧洲国家分摊支援乌克兰的防务和资金压力。

欧洲闹分歧

虽然拿到了“入场券”，欧洲却在谈判代表人选问题上难以达成共识。

目前，呼声较高的是欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯和欧洲理事会主席科斯塔，但欧盟部分成员国质疑卡拉斯对俄立场过于强硬。芬兰总统斯图布、挪威首相斯特勒同样也有可能，他们近来围绕乌克兰危机与普京通话，不过遭丹麦等国质疑两人削弱“欧洲团结”。俄总统新闻秘书佩斯科夫说，“欧洲人就像罐子里的蜘蛛，互相争斗”，如果有人主动与俄方接触，就会遭到排挤。

此外，一些欧洲国家倾向于由英法德三国组成的“E3”机制牵头协调与俄接触，而非直接从欧盟机构中选出代表。法国总统马克龙说，欧洲需要优先拟定“清晰且统一的目标”，梳理出欧洲“自身及乌克兰的诉求”，而非急于确定参与谈判的“个人”，言外之意是淡化从欧盟机构中选出谈判代表的思路。德国总理默茨认为，“E3”机制是经过验证的成熟框架，而且英法德三国在本月美俄乌三方会谈前后与乌方代表进行了协调磋商。

北约秘书长吕特11日接受媒体采访时说，由美国斡旋的俄乌和谈表明，美国、乌克兰和欧洲三方“立场一致、步调协调”。不过，泽连斯基12日在爱尔兰出席欧洲政治共同体领导人会议时“提醒”，美俄讨论建立俄欧新安全秩序的做法“有点奇怪”，乌方正等待了解更多细节。

媒体分析认为，现阶段，俄罗斯推动重新审视欧洲安全架构，美国方案也呼之欲出，令欧洲不安。一些欧盟官员认为，谈判重心应当放在结束已延宕多年的乌克兰危机上，而非泛泛讨论大范围安全安排。俄方坚持认为，应先就领土、乌克兰军事地位等事关全面解决危机的问题形成基本原则，否则停火只会让乌方获得喘息时间。

来 源：新华网

原标题： 俄乌谈判，欧洲也要“上桌”？

记者 王逸君

本文转自：温州新闻网 66wz.com