“盟约雁荡 翰墨华章”主题书画作品展开幕
温州日报 2026-11-16 08:20:37
11月14日，“盟约雁荡 翰墨华章”主题书画作品展开幕式暨民盟传统教育基地、民盟中央美术院温州分院、温州开放大学创作基地揭牌仪式在乐清市雁荡山林曦明艺术馆举行。
温州网讯 11月14日，“盟约雁荡 翰墨华章”主题书画作品展开幕式暨民盟传统教育基地、民盟中央美术院温州分院、温州开放大学创作基地揭牌仪式在乐清市雁荡山林曦明艺术馆举行。
全国政协副秘书长、民盟中央副主席吴为山出席仪式并讲话。
“盟约雁荡”是民盟浙江省委会指导，温州市委统战部、民盟温州市委会、乐清市联合打造的特色品牌项目，旨在发挥统战力量助推雁荡山重振雄风。今年是中国民主同盟成立85周年、温州民盟组织成立80周年。“盟约雁荡 翰墨华章”主题书画展参展作品立足民盟初心，追溯先贤雁荡行迹，赓续优良传统、聚焦雁荡山水文脉，以文化赋能文旅融合。
现场还同步为民盟传统教育基地—仇岳希与浙江民盟早期活动史料陈列馆、民盟中央美术院温州分院、温州开放大学创作基地揭牌。
开幕式次日，相关成员在雁荡山开展寻访民盟先贤足迹活动，寻迹潘天寿《雁荡山花》《灵岩涧一角》《小龙湫下一角》等作品创作地，并考察龙鼻洞摩崖石刻。
市政协副主席、民盟省委会常委胡荣党出席开幕式。
来 源：温州日报
原标题： “盟约雁荡 翰墨华章”主题书画作品展开幕
记者 金帅 通讯员 董露露
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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