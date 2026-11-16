见证转型！成批温商上市企业“改名纳新”

温州日报 2026-11-16 08:23:00

记者统计发现，近年来，随着并购重组加速、业务转型频繁，已有10多家温商上市企业对证券简称进行了变更——股票名称的变化见证了温商企业的转型升级。

温州网讯 11月12日，温州本土上市公司中胤时尚正式将证券简称更名为中胤科技。该公司表示，此次更名是为了更精准体现业务发展方向和未来战略规划。近年来，该公司从时尚设计服务领域主动向电子信息、芯片设计方向拓展，主营业务也已远非“时尚”标签所能涵盖。记者统计发现，近年来，随着并购重组加速、业务转型频繁，已有10多家温商上市企业对证券简称进行了变更——股票名称的变化见证了温商企业的转型升级。

如同中胤时尚一样，多数温商上市公司都是因为业务的升级与拓展而变更名称。如总部位于瑞安市的华峰氨纶，其作为氨纶行业的领先企业登陆深交所，2019年，该公司斥资120亿元收购华峰新材料后，业务从氨纶扩展至聚氨酯原液、己二酸等领域，便由此更名为华峰化学。如今，这家精细化工企业的氨纶、聚氨酯原液和己二酸三大核心产品产量均已位居全球第一。

总部位于乐清市的金卡智能，原名金卡股份。更名的原因是，作为民用和工商业领域智能燃气表、流量计的龙头企业，该公司不断深化物联网、互联网+燃气的市场战略，在燃气公司系统软件、SaaS服务等方面占据领先地位，逐渐从制造商转型成为智慧公用事业解决方案服务商，因此该公司讨论后认为，公司名称以及证券简称中添加“智能”更符合公司实际，可以更好地体现公司的技术优势、战略布局以及发展动力。温商企业力盛体育也是如此，2022年之前该公司叫“力盛赛车”，被称为“中国赛车第一股”。疫情期间，他们提出了“IP引领，数字驱动”的长期发展战略，由“车”向“赛”倾斜，开始涉足高尔夫球等其他体育赛事，主营业务还包括体育赛事经营、体育场馆经营等，更名为“力盛体育”恰如其分。

德新交运变更为德新科技，广东甘化变更为甘化科工……多数温商上市企业都是因为业务拓展而更名，以变更或扩大经营范围。但也有温商企业反其道而行之，通过更名彰显公司的专注与专精。比如瑞玛精密原名为瑞玛工业，主要面向汽车、移动通信、新能源等领域提供各种结构件。2021年，该公司表示，精密结构件在公司的营收及利润中占比均已超过30%，为了更准确反映公司“精密高端制造”的特点，瑞玛工业更名为了瑞玛精密。近两年，在瑞玛精密的主营业务中，精密结构件占比保持在60%-70%。

近年来温商企业频繁在资本市场进行并购重组，控制权与主营业务同时发生变化也使得不少上市公司证券简称发生变更。如今年上半年，思创医惠由温州企业重组后，全面剥离智慧医疗相关业务，更名为思创智联；正泰电器收购通润装备后，将其更名为正泰电源；均瑶集团受让无锡商业大厦集团的股份之后，将上市公司大厦股份更名为大东方。

来 源：温州日报

原标题： 成批温商上市企业“改名纳新” 证券简称变更见证温商转型路

记者 李显

本文转自：温州新闻网 66wz.com