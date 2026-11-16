三垟湿地青年生活季激活秋日消费场景
温州网讯 草坪上市集闲逛，工坊里针线翻飞，涂鸦卡片上满是鲜活心绪，昨天，为期三天的有时SPACE青年生活季在三垟湿地阳台落幕。市集游园、手作DIY、创意涂鸦、特色业态联动，拉开了这场集市集、游园、手作体验于一体的秋日狂欢。
本次生活季精心策划了WORKSHOP（DIY体验）、TRAIL（游园会）与MARKET（有时集）三大核心板块。在户外环形大草坪上，“有时集”汇聚了30多个特色摊位，既有温州本地的主理人，也有从全国各地远道而来的手作同好。如软物制造局、Toto sew手作工作室、任意角陶瓷工作室等原创品牌带来了文创周边、手作饰品和特调餐饮，让游客在走走停停中感受生活热忱。
同时，游园会推出了包含经典咖啡与鸡尾酒二选一的入场券，游客可通过体验情绪涂鸦、毛线选择题、多巴胺挑战等六种生活方式集齐拼图，解锁限定伴手礼。此外，猫咪寿司DIY、咖啡渣香牌DIY、深秋串珠等四大深秋DIY体验活动更是精准拿捏了年轻人的动手乐趣，吸引了众多小伙伴前来赴约打卡。
记者在现场看到，市民游客还可以打卡秋日限定版“彩色飞屋”，并眺望远处的山色与云雾。馆内“有时商店”“有时咖啡”“有时吃饭”等业态一应俱全，草坪开阔、空气清新，满足了游客一站式吃喝玩乐的需求，让这里成为周末带娃、朋友聚会、发呆晒太阳的绝佳去处。
作为三垟湿地景区内的非标商业，有时SPACE依托三垟湿地得天独厚的自然基底，打造出松弛感满满的城市休闲新地标。场馆内部还设有青年活动空间，兼顾休闲消费与文化社交功能。有时SPACE负责人表示，希望把青年文化、创意市集、轻消费、休闲体验搬进湿地，让生态空间不只有自然风光，更有烟火气息、创意活力与邻里温度。
近年来，三垟湿地跳出单纯生态观光的传统模式，持续探索“生态+文旅+商业”的融合路径，丰富消费场景、培育年轻向业态。让城市湿地既是生态绿心，也是年轻人喜爱的社交聚集地、市民休闲的生活后花园，不断释放生态文旅融合发展的蓬勃动能。
来 源：温州日报
记者 张晨 通讯员 许航
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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