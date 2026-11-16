瓯越臻优品“六个一”出圈省农博会

温州都市报 2026-11-16 08:35:00

11月13日，2026浙江农业博览会在杭州启幕，与第二十三届中国国际农产品交易会、2026海峡两岸现代农业博览会同期同地举办。温州馆以“温州六个一 瓯越臻优品”为主题惊艳亮相，洞头、瑞安、文成、平阳、苍南、龙港等县（市、区）通过特装馆集中展示产业发展成果，119家温州农企携新品参展，带来一股瓯越创新之风。

温州网讯 三会合办，人气爆棚！11月13日，2026浙江农业博览会在杭州启幕，与第二十三届中国国际农产品交易会、2026海峡两岸现代农业博览会同期同地举办。此次展会总面积超12万平方米，1100多家企业、1.5万余种产品同台竞展。温州馆以“温州六个一 瓯越臻优品”为主题惊艳亮相，洞头、瑞安、文成、平阳、苍南、龙港等县（市、区）通过特装馆集中展示产业发展成果，119家温州农企携新品参展，带来一股瓯越创新之风。

一条鱼打头阵：

把“温州品质”做成全国标尺

步入温州馆，一条巨型大黄鱼造型装置跃然眼前，一旁大屏正循环播放声波海洋牧场的作业实景，科技感与海洋气息扑面而来。

“我们找到这足足花了半个小时。”一对杭州夫妇驻足温州馆展台前感慨道。去年展会上买过的南麂大黄鱼让他们念念不忘，今年特意循味而来，“肉质完全不一样，特别紧实。”

“每4吨海水才养1条鱼。”工作人员这句介绍，引得不少外地采购商驻足。数据更有说服力：温州大黄鱼年产量2.3万吨、年产值突破19亿元，占全省一半以上；拥有全国规模最大的大黄鱼深水抗风浪网箱群，也是全国唯一入选首批“土特产”推介名单的海水鱼。这条大黄鱼先后登上G20峰会、杭州亚运会餐桌，走进米兰，还直供北京钓鱼台国宾馆。

更具里程碑意义的是标准话语权。今年10月，以温州实践为蓝本的大黄鱼国家行业标准正式实施。“过去我们跟着标准走，如今标准里有温州的刻度。”温州市农业农村局相关负责人表示，从卖产品到定标准，正是“六个一”最坚实的底气。

六链齐发力：

从田头到餐桌的瓯越风味

一盘菜展区，爽康鸭舌、藤桥熏鸡、永高鱼饼、矾都达记肉燕、厨娘食品、快鹿集团悉数亮相。瓯菜传统卤、腌、熏、腊工艺，通过标准化生产、冷链配送，升级为可远销省外、进驻商超、线上热销的“瓯越净菜”产业名片，数据显示，温州卤鸭舌年产量超1.2万吨，占据全国半壁江山。

“本来我们是以展示和试吃为主，没想到现场观众这么热情，买到提前断货，刚又拆了第二批。”爽康食品现场工作人员忙得不可开交。更有一位顾客为等补货，在馆内守了整整半小时。爽康食品还特别展出了散客和团购两个渠道的微信，“还有好多好友申请来不及通过，忙到没空看手机”。

创新力量同样亮眼。金沙码头的海苔煎饼，采用头茬海苔和新鲜虾皮，在全国大学生乡村创新创业大赛勇夺金奖之后，品牌价值节节攀升，成为海苔饼界的冉冉新星，也在现场频频收获订单咨询。

“一杯奶”背后，是一套完整创新体系。以一鸣为链主，温州构建起育种养殖、乳品加工、连锁经营三产融合产业链，奶业全产业链产值61.5亿元。“一片叶”深耕“早”优势，并创新开发出各类新茶包装和茶衍生品。

“三垟瓯柑就是小时候的味道，在杭州定居半辈子，过年回温州都要吃的。”王先生在现场一口气订购四箱瓯柑。除瓯柑、杨梅、四季柚等传统鲜果，近年来，温州农企不断开发瓯柑汁、杨梅酒等深加工产品，“一颗果”正持续实现多元价值转化。

今年是雁楠首斛第二次亮相省农博会温州馆。雁楠首斛负责人施明辉告诉记者，明显感到省内消费者对石斛越来越青睐，“今年下单石斛盆栽的消费者明显增多。”目前，温州全市石斛种植面积1.5万亩，全产业链产值超70亿元，300多种衍生品，让山间仙草变身致富草。

县县有特色：

组团式亮相尽显山海特色

除市级温州馆，洞头馆、瑞安馆、文成馆、平阳馆、苍南馆、龙港馆各展风采。

瑞安馆内，花椰菜鲜菜、茉香花椰冷萃茶、花椰菜宠物食品、好运礼盒琳琅满目，头戴皇冠、怀抱金元宝的花椰菜吉祥物萌翻全场。从十万亩花椰菜基地到一二三产深度融合的全产业链，瑞安走出了一条花椰菜产业创新路。

“竹荪本来是林下经济作物，我们现在创新方舱养殖，恒温恒湿，可以四季产出，大大提升了种植效率。”文成馆参展企业万旺生物负责人陈澄松这样介绍。

龙港馆不仅集合海产品、水果和零食，展出区域农产品公用品牌“港味人鲜”，还亮出“中国印刷城”的看家本领。包装企业除了展示传统的纸质、木制各类包装，还推出结合亚克力材料做成的茶类文创品。“目前市场反馈非常好，有一些茶品牌慕名而来。”相关工作人员表示。

为赋能企业更好聚拢人气，扩大市场，展会期间温州同步开展“农品联播”，并组织企业对接商超、电商平台、集采渠道，将展台流量实实在在转化为订单增量。

温州“六个一”土特产的省农博会之旅，不仅是一次农产品的集中亮相，更是温州农业农村工作高质量发展的生动缩影。近年来，温州坚持以“六个一”土特产为抓手，深耕山海资源禀赋，以科技创新驱动产业链延伸，以品牌建设提升附加值，以标准制定掌握行业话语权，正走出一条现代农业进阶之路。

市农业农村局供图

来 源：温州都市报

原标题： 瓯越臻优品“六个一”出圈省农博会 119家温州农企携新品参展，人气火爆

记者 杨晓宴

本文转自：温州新闻网 66wz.com